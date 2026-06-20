Shaktipeeth Highway Land Acquisition : अखेर सिंधुदुर्गमध्ये शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला सुरूवात, कोल्हापूरच्या चंदगडमधून होणार प्रवेश

Shaktipeeth Expressway : कोल्हापूरसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही शक्तिपीठ महामार्गाला जोरदार विरोध होत आहे. दरम्यान, या विरोधाला झुगारून शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाला गती देण्याचे काम सुरू करण्यात येत आहे. या मार्गाच्या सुधारित आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भूसंपादन प्रक्रियेला अधिकृतपणे सुरुवात झाली आहे. नव्या मार्गानुसार हा महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगडमधून सिंधुदुर्गात प्रवेश करत कुंभवडे, तळकट आणि झोळंबे मार्गे थेट बांदा येथे पोहोचणार आहे. .महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५ अंतर्गत यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या महामार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण विभाग थेट जोडले जाणार असून धार्मिक तसेच आर्थिक पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भात बाधित जमीनमालकांना हरकती व सूचना लेखी स्वरूपात संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. नव्या आराखड्यात बाधितांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने विरोधाची तीव्रता कमी होईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे..Shaktipeeth Highway Protest : "जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची", शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात हजारो शेतकरी रस्त्यावर.दोडामार्ग, सावंतवाडी तालुक्यांतील गावे होणार बाधितसुधारित आराखड्यानुसार दोडामार्ग तालुक्यातील कुंभवडे, फुकेरी, झोळंबे आणि तळकट, तर सावंतवाडी तालुक्यातील केगद, फणसवडे, उंडेली, घारपी, असनिये, दाभिल, नेर्ले, बांदा आणि डेगवे या गावांतील जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील सविस्तर आराखडाही जाहीर करण्यात आला आहे..आराखडा बदलण्यासाठी केसरकर प्रयत्नशीलभूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी या महामार्गाचा आराखडा बदलण्याबाबत आशा कायम असल्याचे आमदार दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. या प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी, यासाठी आपण स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असतानाच शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.