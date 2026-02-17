Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गातून सत्ताधाऱ्यांना ५० हजार कोटींचा फायदा, महापुराच्या खाईत लोटणारा महामार्ग; राजू शेट्टींची टीका

Shaktipeeth Mahamarg project update : ‘शक्तिपीठाचा जोतिबा, भोगावती ते राधानगरीकडे जाणारा महामार्ग महापुराच्या खाईत लोटणारा आहे. सत्ताधाऱ्यांना त्यातून ५० हजार कोटी रुपये मिळणार असून, तो खासगीकरणातून केला जाणार आहे. हा मार्ग २०२९ पर्यंत आम्ही होऊ देणार नाही’, असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज येथे दिला. नूतन सदस्यांनी उपद्रवमूल्य दाखवताना पायात नेटकं पायताण ठेवावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला..काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या सत्कार प्रसंगी ते बोलत होते. स्टेशन रोडवरील काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात सत्कार झाला..शेट्टी म्हणाले, ‘शक्तिपीठाचा खर्च ५० हजार कोटी रुपयांवरून एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांवर नेण्यात येत आहे. त्यातही त्याच्या मार्गात बदल करताना तो जोतिबाच्या पायथ्यापासून राधानगरीकडे नेण्यात येणार आहे. ज्यामुळे कोल्हापूर शहरासह करवीर, राधानगरीत महापुराचा धोका वाढणार आहे. रस्त्यांचा ठेका सत्ताधाऱ्यांच्या आमदारांना दिला जात आहे. चार आणे खर्च करून दाखवायचा रुपया, अशी त्यांची चाल आहे.’.Raju Shetti: शक्तिपीठऐवजी रत्नागिरी-नागपूरचे रुंदीकरण करा: राजू शेट्टी: शक्तिपीठ विरोधात बाधित शेतकऱ्यांचे राज्यव्यापी अधिवेशन!.ते म्हणाले, ‘शाहू, फुले, आंबेडकर व छत्रपती शिवरायांच्या विचारांत ताकद आहे. या विचारांच्या संस्कारांमुळे मतदारांनी आघाडीला ताकद दिली आहे.’ अमेरिका कराराने शेतकरी उद्ध्वस्त होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. संजय पवार म्हणाले, ‘गोल्डन गँगने उद्धव ठाकरे यांना घेरले आहे. कोल्हापुरातही गोल्डन टोळी तयारी झाली आहे. त्यामुळे आता सतेज पाटील यांनी आक्रमक बॅटिंग करण्याची वेळ आली आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.