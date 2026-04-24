'शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा', कोल्हापुरातील गावागावात संयुक्त बैठका; 'या' गावांना महापुराचा मोठा धोका

farmers protest Shaktipeeth highway : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा असून, यामुळे आमच्या मुलाबाळांची भाजीभाकरी हिरावली जाणार आहे. या महामार्गाबाबत पसरविल्या जाणाऱ्या अफवांना बळी न पडता, सर्वांनी संघटित होऊन या प्रकल्पास कडाडून विरोध करण्याचा निर्धार खुपिरे, साबळेवाडी, शिंदेवाडी आणि वाकरे येथील शेतकऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत करण्यात आला. खुपिरे येथील हनुमान मंदिरात याबाबत बैठक पार पडली..यावेळी बोलताना शेतकरी दत्तात्रय पाटील म्हणाले, 'महामार्गामुळे जमिनीला प्रतिगुंठा लाखो रुपये दर मिळेल किंवा शेजारच्या जमिनीचे भाव वाढतील, ही निव्वळ चुकीची धारणा आहे. वस्तुतः हा महामार्ग पूर्णपणे बंदिस्त (अॅक्सेस कंट्रोल) असणार आहे. त्यामुळे महामार्गालगतच्या जमिनींना कोणताही फायदा होणार नाही, उलट शेतकऱ्यांचा संपर्क तुटणार आहे..या रस्त्यावरून दुचाकी, बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टरला परवानगी असणार नाही. महापुराचा धोकाही यामुळे अधिक गडद होणार असून, पूर्व भागातील तीव्र विरोधामुळेच हा मार्ग आता पश्चिम भागाकडे वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता राजकारण आणि गट-तट बाजूला सारून सर्वांनी एकजुटीने याविरोधात लढा दिला पाहिजे.'.संभाजी साबळे म्हणाले, 'या प्रश्नावर सर्व लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांनाही या विरोधात भूमिका घेण्यास भाग पाडले जाईल. ' बैठकीस प्रवीण पाटील, दत्तात्रय साबळे, नारायण साबळे, बंडा पाटील, शिवाजी शिंदे, रणजित पाटील, संताजी पाटील, एस. डी. पाटील, सूरज पाटील, वैभव पाटील, नितीन भोसले, कृष्णात कुंभार यांच्यासह परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..शक्तिपीठ मार्ग शेतकऱ्यांना संपवणारा ः पोवार'शक्तिपीठ मार्ग हा अन्न देणाऱ्या शेतीला व शेतकऱ्यांना संपविणारा आहे. हा रस्ता विकासासाठी नाही, तर जमीन हडप करण्यासाठी आहे. शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देऊन कोणता विकास साधणार आहात? केवळ बडे ठेकेदार व राज्यकर्ते यांच्या ढपल्यासाठी काढलेला हा मार्ग शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा आहे. हा मार्ग कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अजित पोवार यांनी दिला..Shaktipeeth Expressway : शक्तिपीठ महामार्गामुळे किंग कोब्रा, पट्टेरी वाघ, गवे, हत्ती, बिबट्यांना धोका, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून तीव्र विरोध, कसा असेल मार्ग.मालवे (ता. राधानगरी) येथे सरकारच्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करण्यासाठी पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांच्या सभेत ते बोलत होते. या सभेला मालवे, तुरंबे, बोरवडे, उंदरवाडी, सरवडे आदी गावांतील शेतकरी उत्स्फूर्तपणे जमले होते. यावेळी शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष पांडुरंग जरग, उदय मोरे सरवडे, संभाजीराव फराकटे, दत्तात्रय पाटील, युवराज पोवार, संतोष बुटाले यांची भाषणे झाली. माजी उपसरपंच जयसिंग पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. बी. एस. पाटील यांनी आभार मानले.