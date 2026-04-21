Shaktipeeth Highway Sindhudurg : ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून वगळला; राधानगरी मार्गे सिंधुदुर्गात आणण्याची मागणी

Shaktipeeth expressway update : प्रस्तावित 'शक्तीपीठ महामार्ग' राधानगरी मार्गे सिंधुदुर्गात आणण्यात यावा, अन्यथा जिल्ह्याला बगल देण्याचा धोका असून त्याचा थेट परिणाम पर्यटन आणि स्थानिक व्यापारावर होईल, असा इशारा माजी आमदार संदेश पारकर यांनी दिला आहे..पारकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले की, सध्या आखण्यात येत असलेल्या महामार्गाच्या आराखड्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला योग्य स्थान मिळाले नाही तर येथील आर्थिक चक्रावर परिणाम होऊ शकतो. कोकणातील पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर रस्ते संपर्कावर अवलंबून आहे. त्यामुळे महामार्ग जिल्ह्यातूनच जाणे अत्यावश्यक आहे.ते पुढे म्हणाले की, राधानगरी मार्गे सिंधुदुर्गाला जोडल्यास जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांना मोठा फायदा होईल. यामध्ये सिंधुदुर्ग किल्ला, विजयदुर्ग किल्ला, तारकर्ली, देवबाग, आंबोली, सावंतवाडी, तसेच रांगणा किल्ला यांसारख्या ठिकाणांना अधिक पर्यटक आकर्षित होतील. याशिवाय धार्मिक पर्यटनालाही चालना मिळेल..पर्यटनाला मोठी चालनामहामार्ग सिंधुदुर्गातून गेल्यास गोवा-सिंधुदुर्ग पर्यटन साखळी अधिक मजबूत होईल. प्रवाशांचा वेळ वाचेल, प्रवास सोयीस्कर होईल आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. हॉटेल, लॉजिंग, रेस्टॉरंट, स्थानिक हस्तकला आणि वाहतूक व्यवसायालाही याचा फायदा होईल.धार्मिक स्थळांनाही लाभकुणकेश्वर, आंगणेवाडी, मांगरुळ दत्त मंदिर, वालावल लक्ष्मीनारायण मंदिर यांसारख्या धार्मिक स्थळांवर भाविकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल..Shaktipeeth Highway Protest: वाळवा तालुक्यात शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकरी एकवटले.शक्तिपीठची मागणीजर महामार्गाने सिंधुदुर्गाला वळसा घातला, तर जिल्हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहील, अशी भीती पारकर यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे शासनाने तातडीने आराखड्यात बदल करून राधानगरी मार्गे सिंधुदुर्गाचा समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. स्थानिक नागरिक, व्यापारी आणि पर्यटन व्यावसायिकांनीही या मागणीला पाठिंबा देत महामार्गाचा मार्ग जिल्ह्यातूनच निश्चित करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.