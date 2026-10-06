Shaktipith Expressway: ‘आपली चावडी’वरून नोटिसा हटवल्या; ‘शक्तिपीठ’ची टांगती तलवार; करवीरमध्ये तूर्त मोजणी स्थगित

कुडित्रे : करवीर तालुक्यात सप्टेंबरमध्ये शक्तिपीठ महामार्गासाठी दिलेल्या मोजणीच्या नोटिसा ‘आपली चावडी’ शासकीय ऑनलाइन पोर्टलवरून अखेर हटवल्या आहेत. भूमी अभिलेख विभागाने याला दुजोरा दिला असून यामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी या महामार्गाची टांगती तलवार कायम आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...सप्टेंबरमध्ये करवीर तालुक्यातील तब्बल ८७७ गटामधील शेतकऱ्यांना ‘आपली चावडी’ या संकेतस्थळावर मोजणीच्या नोटिसा प्रसिद्ध करून धक्का दिला होता. हसूर येथे पहिली मोजणी नियोजित होती; त्यावेळी शेकडो शेतकऱ्यांनी एकत्र येत मोजणी उधळून लावण्याची तयारी केली होती. .शेतकऱ्यांचा विरोध पाहून प्रशासनाने माघार घेतली आणि भूमी अभिलेखचे कर्मचारी मोजणीसाठी फिरकलेच नाहीत. दुसरीकडे आमदार चंद्रदीप नरके यांनीही मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाची भेट घेऊन या महामार्गाची अलाइनमेंट बदलण्याची आग्रही मागणी लावून धरली होती.. शक्तिपीठबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे. या महामार्गाबाबत शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावना आहेत. याची अलाइनमेंट बदलावी, अशी मागणी आहे. यावर पाठपुरावा करण्यासाठी पुन्हा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. - चंद्रदीप नरके, आमदार शक्तिपीठ महामार्ग .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.मोजणीबाबत सध्या तरी नवी हालचाल सुरू नाही. आपली चावडीवरून नोटिसा हटवल्या आहेत. शासनाकडून पुढील आदेश किंवा निर्देश प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत पुढील कार्यवाही केली जाईल. - किरण माने, उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.