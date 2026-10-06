कोल्हापूर

Shaktipith Expressway: ‘आपली चावडी’वरून नोटिसा हटवल्या; ‘शक्तिपीठ’ची टांगती तलवार; करवीरमध्ये तूर्त मोजणी स्थगित

Shaktipith Expressway Land Survey Suspended In Karveer For Now: शक्तिपीठ महामार्गाची टांगती तलवार; करवीरमधील जमीन मोजणीला तूर्त ब्रेक
Shaktipith Expressway Land Survey Halted In Karveer As Acquisition Notices Removed From Aapli Chavdi Portal

Shaktipith Expressway Land Survey Halted In Karveer As Acquisition Notices Removed From Aapli Chavdi Portal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कुडित्रे : करवीर तालुक्यात सप्टेंबरमध्ये शक्तिपीठ महामार्गासाठी दिलेल्या मोजणीच्या नोटिसा ‘आपली चावडी’ शासकीय ऑनलाइन पोर्टलवरून अखेर हटवल्या आहेत. भूमी अभिलेख विभागाने याला दुजोरा दिला असून यामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी या महामार्गाची टांगती तलवार कायम आहे.

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