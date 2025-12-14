कोल्हापूर

Shaktipith Expressway : शक्तिपीठ महामार्गावर मोठा ट्विस्ट; फडणवीसांनी जाहीर केली नवी अलायमेंट, सोलापूर, सांगली ते कोल्हापूर नवा मार्ग

Maharashtra Expressway News : विधानसभेच्या अधिवेशनात शक्तिपीठ महामार्गाची नवी अलायमेंट जाहीर. सोलापूर-कोल्हापूर नवा मार्ग, जयंत पाटील यांच्या सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्याचा समावेश.
Shaktipith Expressway

Shaktipith Expressway

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Shaktipith Mahamarg Update : राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुचर्चित नागपूर–गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाबाबत महत्त्वाची घोषणा करत नव्या अलायमेंटची माहिती विधानसभेत दिली. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातून होत असलेल्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर या महामार्गाची दिशा बदलण्यात आली असून, सोलापूरपासून पंढरपूर, सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुका आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड परिसरातून हा महामार्ग जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मार्ग या जिल्ह्यांतून जाणारच असून, केवळ अधिक व्यवहार्य आणि विकासपूरक दिशा निवडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Sangli
Raju Shetti
Jayant Patil
Nagpur
pandharpur
satej patil
assembly session
solapur city
Devendra Fadnavis Latest News
Pandharpur temple
Shaktipeeth
Solapur
Shaktipeeth Highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com