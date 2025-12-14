Shaktipith Expressway : शक्तिपीठ महामार्गावर मोठा ट्विस्ट; फडणवीसांनी जाहीर केली नवी अलायमेंट, सोलापूर, सांगली ते कोल्हापूर नवा मार्ग

Shaktipith Mahamarg Update : राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुचर्चित नागपूर–गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाबाबत महत्त्वाची घोषणा करत नव्या अलायमेंटची माहिती विधानसभेत दिली. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातून होत असलेल्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर या महामार्गाची दिशा बदलण्यात आली असून, सोलापूरपासून पंढरपूर, सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुका आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड परिसरातून हा महामार्ग जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मार्ग या जिल्ह्यांतून जाणारच असून, केवळ अधिक व्यवहार्य आणि विकासपूरक दिशा निवडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "नागपूर–गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग हा राज्यातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. नाव जरी नागपूर–गोवा असे असले, तरी या महामार्गाचा सर्वाधिक फायदा मराठवाड्याला होणार असून, या भागाचे विकासचित्रच बदलणार आहे. सुरुवातीच्या अलायमेंटबाबत काही योग्य आक्षेप होते, मार्ग ठरवताना काही त्रुटी राहिल्या होत्या, त्या लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी लक्षात आणून दिल्या. ग्रीनफिल्ड महामार्गाचा उद्देश राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर जाणे नसून, ज्या भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी नाही ते भाग जोडून तिथे विकास घडवून आणणे हा आहे", असेही त्यांनी सांगितले..या पार्श्वभूमीवर मंत्री जयकुमार गोरे आणि आमदार अभिजीत पाटील यांच्याशी चर्चा करून सोलापूर ते कोल्हापूरदरम्यान नवी अलायमेंट निश्चित करण्यात आली आहे. सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या मार्गात वाळवा तालुक्याचाही समावेश असून, यामुळे संबंधित मतदारसंघांना मोठा फायदा होणार आहे. जयंत पाटील यांचा मतदारसंघ आधी या महामार्गाबाहेर गेला होता, तो आता जवळ आणण्यात आल्याचे सांगत, “जयंत पाटील स्वतः मला पत्र देऊन हा महामार्ग करण्याची मागणी करतील,” असा दावाही फडणवीस यांनी केला..मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, हा महामार्ग पंढरपूरजवळून जाणार असून, कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील नागरिकांनीही मोर्चा काढून हा मार्ग आपल्या भागातून नेण्याची मागणी केली होती. नव्या अलायमेंटमध्ये अतिशय कमी वनजमीन बाधित होणार असल्याने परवानग्या मिळवताना फारसा अडथळा येणार नाही. जुन्या अलायमेंटला विरोध करणारे अनेक जण आता नव्या मार्गासाठी सकारात्मक झाले आहेत. हा बदल कोणाच्या विरोधासाठी नसून, अधिक फिजिबल आणि सोयीस्कर मार्ग म्हणून करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले..CM Devendra Fadnavis : ‘लाडकी बहीण’ला विरोध कराल, तर घरी बसाल! मुख्यमंत्र्यांचा विरोधक, सत्ताधाऱ्यांनाही इशारा.गतीशक्ती योजनेतून जाणाऱ्या या महामार्गामुळे वनविभागाच्या परवानग्यांचा मार्गही सुकर झाला आहे. शक्तिपीठ महामार्ग राज्यातील प्रमुख शक्तिपीठांना जोडेलच, त्याचबरोबर दुष्काळी भाग, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास घडवून आणेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. २०२६ मध्ये या महामार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगत, या एकाच महामार्गामुळे १८ तासांचा प्रवास अवघ्या ८ तासांत पूर्ण होईल, तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला उद्योगधंद्यांसाठी मोठा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.