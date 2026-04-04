Shaktipith Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापुरातून पुन्हा एल्गार, सतेज पाटील, राजू शेट्टींच्या सोबतीने शेतकरी ताकद दाखविणार

Farmers protest Shaktipith highway : आजरा तालुक्यातून शक्तिपीठ महामार्गाला पूर्ण ताकदीनिशी विरोध केला जाईल. यातून शेतकऱ्यांची ताकद दाखवून दिली जाईल, असा निर्धार शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. येथील श्रमिक मुक्ती दलाच्या कार्यालयात बैठक झाली. संघर्ष समितीचे निमंत्रक संपत देसाई म्हणाले, 'शक्तिपीठ महामार्गाची गरज नसताना सरकार शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांवर लादत आहे. शक्तिपीठ महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही. ' .स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष तानाजी देसाई म्हणाले, 'हा महामार्ग उद्योजकांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून आहे. सरकारचा हा प्रयत्न तालुक्यातील जनता उधळून लावल्याशिवाय राहणार नाही.'.आनंदराव कुंभार म्हणाले, 'वन्यप्राणी आणि वळीव पावसामुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे. त्यात भरीस भर म्हणून सरकारमार्फत नवे संकट शेतकऱ्यांवर येत आहे.' यावेळी माजी उपसभापती निवृत्ती कांबळे, युवराज जाधव, धनाजी सावंत, शंकर पाटील, बाळू दोरुगडे, श्रीपती गुरव, प्रकाश दोरुगडे, बाळू जाधव, जानू लाड, मारुती पाटील, कृष्णा सावंत आदी उपस्थित होते..Shaktipith Highway Kolhapur : शक्तिपीठ महामार्गाचा नकाशा बदलला, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल, शिरोळ, हातकणंगले वगळले.आजऱ्यात १५ तारखेला मेळावाआजरा येथे १५ तारखेला शेतकऱ्यांच्या व्यापक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा विरोध दाखवून दिला जाईल. माजी खासदार राजू शेट्टी, श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर, सतेज पाटील यांना निमंत्रित केले जाणार आहे. या मेळाव्याच्या तयारीसाठी गाववार बैठकांचे नियोजन करण्यात आले आहे.