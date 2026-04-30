Shaktipith Highway : ​‘शक्तिपीठ’ महामार्गाचा धनदांडग्यांनाच फायदा, शेतकऱ्यांचे मात्र 'पीठ' होणार; नव्या आरेखनाविरोधात शेतकरी आक्रमक

Shaktipith highway farmers protest : शक्तिपीठ महामार्गाच्या माध्यमातून नेमकी शक्ती कोणाला मिळणार, हा प्रश्न असून, या प्रकल्पातून धनदांडग्यांचेच भले होणार आहे. सामान्य शेतकऱ्याचे मात्र 'पीठ' होणार आहे. ज्याप्रमाणे टोल हद्दपार केला, त्याचप्रमाणे शक्तिपीठ महामार्गही हाणून पाडण्याचा निर्धार खुपिरे (ता. करवीर) येथील शेतकरी मेळाव्यात केला. रयत सहकारी संघाचे संचालक कुंडलिक पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली..शेतकरी संघटनेचे कृष्णात पाटील म्हणाले, 'गावागावांत प्रस्तावित महामार्गासाठी एजंट सक्रिय झाले आहेत त्यांना शेतकऱ्यांनी अजिबात थारा देऊ नये. हा महामार्ग झाल्यास शेतकरीच नव्हे, तर येणारी पिढीही उद्ध्वस्त होईल. त्यामुळे आता संघर्षाशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. ८५६ किलोमीटरच्या प्रस्तावित रस्त्यासाठी सुमारे साडेसात हजार एकर सुपीक जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. केवळ मराठवाड्याच्या फायद्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला पायदळी तुडवण्याचा हा घाट घातला जात आहे. यापुढे महिलाही या आंदोलनात उतरतील.'.शेतकरी संघटनेचे ज्ञानदेव पाटील यांनी सांगितले की, प्रसंगी रक्त सांडले तरी चालेल; पण हक्काची जमीन जाऊ देणार नाही. पांडुरंग शिंदे यांनी हा प्रकल्प म्हणजे जनतेच्या पैशाची उधळण असल्याची टीका करत शेतकऱ्यांना भावनिक साद घातली. शिवाजी गुरव यांनी सांगितले की, जमिनी विकून मिळालेले पैसे टिकणार नाहीत आणि गेलेली जमीन पुन्हा मिळणार नाही, त्यामुळे संघटित होऊन लढा देणे गरजेचे आहे. प्रवीण पाटील यांनी गावागावांत बैठका घेऊन हा लढा अधिक तीव्र करणार असल्याचे सांगितले. बैठकीला खुपिरे, साबळेवाडी, शिंदेवाडी, वाकरे परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते..Shaktipeeth Highway Protest : शेतकरी आक्रमक! 'शक्तिपीठ' महामार्ग रद्द करण्यासाठी रामदास आठवलेंना साताऱ्यात गाठलं; मांडली 'ही' आग्रही भूमिका.हिंदुराव पाटील, प्रकाश पाटील (सांगवडे), नितीन पाटील, निवास पाटील, बाजीराव सुर्वे, माणिक शिंदे, एस. डी. पाटील, कुंडलिक केंबळेकर, रघुनाथ पाटील, अर्जुन पाटील, लालू भोसले, युवराज पाटील, परशराम पाटील, बंडा पाटील, शेतकऱ्यांचा समावेश होता.