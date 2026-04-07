Shaktipith Highway villages list : शक्तिपीठ महामार्ग जाणाऱ्या गावांची यादी आली समोर, कोल्हापूर ७३ तर सांगली जिल्ह्यातील २५ गावांचा समावेश

Shaktipith Highway Kolhapur sangli villages : प्रस्तावित 'शक्तिपीठ' महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत असतानाच प्रशासनाकडून नवा आराखडा प्रसिद्ध केला. दरम्यान शिरोळ, कागल आणि हातकणंगले तालुक्यातील महत्वाच्या गावातून जाणारा हा महामार्ग आता या तालुक्यांच्या वेशीवरून जाणार आहे.कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७३ गावांतून शक्तिपीठ दृतगती मार्ग जाणार आहे. जमिनीचे संपादन, अपुरी भरपाई आणि संभाव्य विस्थापन या मुद्द्यांवरून शेतकरी आक्रमक झाले असून, प्रकल्पाबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी जोर धरत आहे..शक्तिपीठ महामार्ग सांगली जिल्ह्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात वारणा नदी पार करून हातकणंगले तालुक्यातील जुने पारगाव येथून करवीर, राधानगरी, भुदरगड, आजरा व चंदगड तालुक्यांतून इसापूर भागातून तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाणार आहे. महामार्गाची एकूण लांबी सुमारे ८४८ कि.मी. असून, त्यापैकी सुमारे २९ कि.मी. अंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणार आहे.शेतकऱ्यांच्या मते सुपीक जमीन जाणार असून, योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे स्थानिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला असून, प्रशासनाने तातडीने चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे..कोल्हापूर जिल्हा : ७३ गावेहातकणंगले तालुका :जुने पारगाव, नवे पारगावपन्हाळा तालुका :वारणानगर, बहिरेवाडी, जाखले, पोहाळेकरवीर तालुका :केर्ली (रत्नागिरी-नागपूर हायवे क्रॉस), पाडळी, निटवडे, शिंगणवाडी, खुपिरे, कोपार्डे, कुदळे, वाकरे, कणेरी, कसमळा बीड, वडिंशेवर, गणेशवाडी, शिरोली दुमाला, हिवरे दुमाला, सडोली दुमाला, भाटवाडी, हसूर दुमालाराधानगरी तालुका :राशिवडे बु., चंदे, येळवडे, कोलवडे, वाघवाडे, मांडळे, कोळव, पिंपळवाडी, कुरडवाडी, तळाशी, तुर्भे, कापिलेखेर, मालवेकागल तालुका :वोरखडे, उंदलवाडीभुदरगड तालुका :नांदवडे, कोनवडे, निटवण, दारवाड, हसवडे, गारगोटी, आकुर्डे, पुप्पनगर, शेंगाव, सोनारवाडी, मदूर, कासारवाडी, शेळोली, पळसंबे, साळुळी, भेडसळीआजरा तालुका :हरपवडे, पेरणोली, देवरडे, बेळवडी, खानापूर, पोटेगाव, एरंडोल, मसोल, देवळवाडी.Shaktipith Highway Project : शक्तिपीठ महामार्ग होणारच, मंत्री उदय सामंतांचे कोल्हापुरात वक्तव्य; सर्वांना विश्वासात घेण्याचे आवाहन.सांगली जिल्ह्यातील २५ गावांना जोडणारसांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातून सुरुवात होणारा मार्ग पलूस, कडेगाव, वाळवा तालुक्यांतून कोल्हापूर जिल्ह्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड भागातून हा मार्ग जात मायणीच्या पुढील बाजूस सांगलीतील खानापूर तालुक्यात प्रवेश करणार आहे.सांगली जिल्हा : २५ गावेएतवडे खुर्द, कुसळ, कुंडलवाडी, वेटर-इटके (एनएच ४ हायवे क्रॉस), तुजारपूर, नवे खंड, ममूचीवाडी, दुग्धडी, बोगाव, कुंडल (राशीन - सांगोले अप्परमार्ग), कुम्भारगाव, देवराष्ट्रे, शिरगाव, भालवणी, शेलकवठ, आटपाडी, नेवरी, ढिंगणगे, नागठाणे, भांगर, वाळवड, भिकवडी बु., माळणी, पेंडवडे..