Shaktipith Highway route villages : शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील गावांची यादी आली; असा आहे मार्ग

Shaktipith highway Maharashtra route : 'शक्तिपीठ' महामार्ग प्रकल्पामुळे कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यांतील अनेक गावांवर परिणाम होणार असून, या भागातील शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध व्यक्त केला जात आहे. प्रशासनाकडून या महामार्गामुळे एकूण १५० हून अधिक गावांना जोडणी मिळून वाहतूक, उद्योग आणि पर्यटनाला चालना मिळेल असा दावा केला जात असला, तरी जमीन संपादन, अपुरी भरपाई आणि संभाव्य विस्थापनाच्या मुद्द्यांमुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाबाबत पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे..महामार्गाची एकूण लांबी सुमारे ८४८ कि.मी. असून, त्यापैकी सुमारे २९ कि.मी. अंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे वाहतूक सुलभ होऊन उद्योग, पर्यटन आणि व्यापाराला चालना मिळेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.मात्र, शेतकऱ्यांच्या मते सुपीक जमीन जाणार असून, योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे स्थानिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला असून, प्रशासनाने तातडीने चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे..कोल्हापूर जिल्हा : ७३ गावेहातकणंगले तालुका :जुने पारगाव, नवे पारगावपन्हाळा तालुका :वारणानगर, बहिरेवाडी, जाखले, पोहाळेकरवीर तालुका :केर्ली (रत्नागिरी-नागपूर हायवे क्रॉस), पाडळी, निटवडे, शिंगणवाडी, खुपिरे, कोपार्डे, कुदळे, वाकरे, कणेरी, कसमळा बीड, वडिंशेवर, गणेशवाडी, शिरोली दुमाला, हिवरे दुमाला, सडोली दुमाला, भाटवाडी, हसूर दुमालाराधानगरी तालुका :राशिवडे बु., चंदे, येळवडे, कोलवडे, वाघवाडे, मांडळे, कोळव, पिंपळवाडी, कुरडवाडी, तळाशी, तुर्भे, कापिलेखेर, मालवेकागल तालुका :वोरखडे, उंदलवाडीभुदरगड तालुका :नांदवडे, कोनवडे, निटवण, दारवाड, हसवडे, गारगोटी, आकुर्डे, पुप्पनगर, शेंगाव, सोनारवाडी, मदूर, कासारवाडी, शेळोली, पळसंबे, साळुळी, भेडसळीआजरा तालुका :हरपवडे, पेरणोली, देवरडे, बेळवडी, खानापूर, पोटेगाव, एरंडोल, मसोल, देवळवाडी.Shaktipith Highway villages list : शक्तिपीठ महामार्ग जाणाऱ्या गावांची यादी आली समोर, कोल्हापूर ७३ तर सांगली जिल्ह्यातील २५ गावांचा समावेश.सांगली जिल्हा : २५ गावेएतवडे खुर्द, कुसळ, कुंडलवाडी, वेटर-इटके (एनएच ४ हायवे क्रॉस), तुजारपूर, नवे खंड, ममूचीवाडी, दुग्धडी, बोगाव, कुंडल (राशीन - सांगोले अप्परमार्ग), कुम्भारगाव, देवराष्ट्रे, शिरगाव, भालवणी, शेलकवठ, आटपाडी, नेवरी, ढिंगणगे, नागठाणे, भांगर, वाळवड, भिकवडी बु., माळणी, पेंडवडे.सिंधुदुर्ग जिल्हा : ११ गावेमसुरे, केमाड, बावा भवाचा कुंभारडे, उडेली, वनसोरे, असनीये, फुकेरी, झोलांबे, पडवे, पानवळ, बांदा ते गोवा राज्याची सीमासातारा जिल्हा : १६ गावेमाझणी, काकणकोळे, कासखांडी, आरगाववाडी, भुकेवाडी, धावकी, दिवाड, दोडवाववाडी, वरकुटे, तासवड (सिसवड शहराबाहेरून), भाटकी, खडकी, साळदारवाडी, कन्हेर, गारवाड, मगरवाडीसोलापूर जिल्हा : ३३ गावेतरंगफळ, चांदपुरी, निमगाव, वैरागपूर, उंब्रवाडी, बोळाले, मलखंबी, जाखूर, नेवारे, नंदेरे, पेठे, बाडलकट, कंकवट, तुळशी, अरण, मोहोळनिव, शेटफळ, टोपळे, उपळाई बु., उपळाई खु. (माढा शहराबाहेरून), विहिरवाडी, चव्हाणवाडी, यानगोटे, तळवडे, इंदवाडी, वेंग, सरजापूर, रतांजन, मुंगशी, निरवळक, रुई (तुळजापूर-बार्शी मार्गे क्रॉस, गोंडगाव, सुर्डी.