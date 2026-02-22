Shaktipith Expressway Protest: निवडणुका झाल्यानंतर शक्तिपीठ रेटण्याचा प्रयत्न, सतेज पाटील, राजू शेट्टी, करणार राज्यभर आंदोलन

Shaktipith Expressway Issue Controversy : परभणी आणि लातूरमध्ये शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांवर बळजबरी केली जात आहे. त्यामुळे कोणतेही नेतृत्व नसताना लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. दरम्यान, गरज नसलेला शक्तिपीठ सरकारने करू नये. लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्प राबवणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही भूमिका बदलली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने जमीन मोजणीला विरोध करावा आणि ग्रामसभांचे ठराव करावेत, असे आवाहन करत राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईमध्ये गोलमेज परिषद घेण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार सतेज पाटील आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.दरम्यान, शक्तिपीठ महामार्गावरोधात सोमवारी (ता. २३) राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावर दोन्ही नेत्यांनी दिला. शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघटनेच्या वतीने ऑनलाईन बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला..आमदार सतेज पाटील म्हणाले, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्यानंतर राज्य सरकार शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प पुढे रेटत आहे. शासनाने महामार्गासाठीचा निधी सध्याच्या खड्डेमय रस्त्यांवर खर्च करावा. राज्यात गरज नसताना होणारा शक्तिपीठ महामार्ग लोकांच्या जीवाशी खेळणारा आहे. त्यामुळे हा महामार्ग तत्काळ रद्द केला पाहिजे.’.Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्ग मोजणीदरम्यान तणाव; पोलिसांनी महिलेचे मंगळसूत्र तोडल्याचा राजू शेट्टींचा आरोप.माजी आमदार राजेश पाटील यांनी बीडमधील घटनेचा निषेध करून चंदगड तालुक्यातील १० गावांमधून मार्ग जात असल्याने सुमारे ५०० एकर शेतजमीन बाधित होणार आहे. इको-सेंसिटिव्ह झोनमधूनही मार्ग नेला जात असल्याचा त्यांनी आरोप केला. हा प्रकल्प उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी राबवला जात असल्याचा आरोप करत, गडहिंग्लज परिसरातून कडाडून विरोध करण्याचा इशारा दिला..आमदार कैलास पाटील म्हणाले, ‘बाधित प्रत्येक गावातून ठाम विरोध झाला पाहिजे. जो महामार्ग शेतकऱ्यांच्या पोटावरून जातो तो मार्ग तत्काळ रद्द झाला पाहिजे.’ माजी आमदार ऋतुराज पाटील यांनी शक्तिपीठ महामार्गात करवीर तालुक्यातील अनेक गावे प्रभावित होणार आहेत. लोकांचा रोष सरकारने लक्षात घ्यावा. ताकदीने मोठे आंदोलन उभे करून सरकारला विरोध करण्याचे आवाहन केले. समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी परभणी येथील घटनेचा निषेध करत या शक्तिपीठविरोधात मोठे आंदोलन उभारण्याची गरज असल्याचे सांगितले..अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष राजन क्षीरसागर म्हणाले, ‘कोणतेही नेतृत्व नसताना महिला पुढे आल्या आहेत.’ यावेळी उमेश देशमुख, दिगंबर कांबळे, लातूरमधून ॲड. गजेंद्र येळकर, बीडचे व्यंकटराव ढाकणे, नांदेडचे सुभाष मोरलवार व हिंगोलीचे बापूराव ढोरे यांनी सहभाग घेतला. धाराशीवचे संभाजी फरताडे यांनी आभार मानले..स्थानिकांना फायदा नाहीमाजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, ‘परभणी आणि लातूरमध्ये शेतकऱ्यांवर बळजबरी करत शक्तिपीठ महामार्ग रेटला जात आहे. लोकांना धक्काबुक्की केली जात आहे. त्यामुळे, कोणतेही नेतृत्व नसताना शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. यावरून शक्तिपीठ महामार्गाला स्थानिकांचा विरोध स्पष्ट होत आहे. काहीजण गैरसमज पसरवत असून, प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होणार असल्याची भावना लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. महामार्ग खासगीकरणातून राबवला जात असून, स्थानिकांना त्याचा फायदा होणार नाही.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.