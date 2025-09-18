Sharad Pawar On Narendra Modi : मोदींनी ७५ व्या वर्षी राजकारणातून निवृत्त व्हावं का? शरद पवारांनी एका वाक्यात सांगितलं, देवाभाऊंवरी टीका

Narendra Modi Retirement Age : 'महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकरी मोठ्या संकटात आहे. जमिनी वाहून गेल्या आहेत तर सोयाबीन पिक पूर्ण उद्धवस्त झाले. शिवछत्रपतींच्या काळात दुष्काळ पडला त्यानंतर शेतकऱ्यांकडे आधुनिक शेती करायला साधने नव्हती नांगरट करण्यासाठी लोखंडी फाळ नव्हता त्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी आपल्या संपत्तीमधील सोने बाहेर काढून त्याची नांगरट केली. असा दृष्टीकोन छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा होता. परंतु सध्या शेतकरी संकटात असूनही कसलीही मदत मिळत नाही.' अशी खंत शरद पवार यांनी व्यक्त केली. कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत अनेक मुद्दांवर चर्चा केली..राज्य साखर कारखाना प्रतिनिधी मंडळातर्फे पन्हाळा आज (ता. १८) सकाळी अकरा वाजता कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिबिर होणार आहे. यावेळी ‘राष्ट्रवादी’चे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील आणि शहराध्यक्ष आर. के. पोवार उपस्थित होते.शरद पवार म्हणाले, 'आज महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाले आहे परंतु अद्यापही पिकांचे पंचनामे झाले नाहीत. प्रत्यक्ष कधी मदत पोहोच होतेय याकडे शेतकरी आशेने पाहत आहे. देवाभाऊंच्या शिवाजी महाराज यांच्यासोबत असलेल्या जाहीराती पाहिल्या परंतु शेतकरी अडचणीत आहे या सर्वाकडे देवाभाऊंनी अधिक लक्ष द्यावं'. अशी टीका शरद पवार यांनी केल्या..Maratha Reservation: १९९४ चा जीआर नेमका काय? मराठा आरक्षणाबाहेर का राहिला? | Sharad Pawar | Sakal News.'नरेंद्र मोदी हे देवाचे अवतार आहेत या वक्तव्यावर शरद पवार म्हणाले, नरेंद्र मोदी यांचा ७५ वा वाढदिवस साजरा होत असताना देशासह देशाबाहेरील लोकांनी शुभेच्छा दिल्या यामध्ये कोणतेही राजकारण न आणता सुस्कृंत लोकांनी हे मान्य केले पाहिजे. मोदींना ७५ व्या वर्षी राजकारणात निवृत्त व्हावे का? यावर मी फारसे बोलणार नाही कारण मी ७५ वर्षानंतरही राजकारण करत आहे कोणी निवृत्त व्हावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे'. असे शरद पवार म्हणाले..'भाजपमध्ये मोदी युग सूरू होण्यापूर्वी ७५ व्या वर्षी थांबायला पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली. आता मोदींना थांबायला पाहिजे का? यावर शरद पवार म्हणाले, आता काही लोक म्हणत आहेत आम्ही असे काही बोललो नव्हतो. आम्ही अशी चर्चाच केली नाही. पण तुम्ही दैनिकात छापलं होत मी असे वाचलं होत पण ते आता नाही म्हणत आहेत तर याला काय बोलायचं' असे शरद पवार म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.