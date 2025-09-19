Sharad Pawar : राज्यात १३५ साखर कारखाने डबघाईला, शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता

Cooperative Sugar Mills Crisis : ‘देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव आणि ग्रामीण तरुणांना रोजगार देण्यासाठी साखर उद्योगाशिवाय पर्याय नाही. साखर उद्योगात आता इथेनॉल आणि वीजनिर्मितीमुळे काही लोकांना यामध्ये काम करण्याची संधी मिळत आहे. राज्यात कारखाने वाढत आहेत; पण कामगारांना ‘कायम’ करून घेतले जात नाही. ४० टक्के कामगार हे कंत्राटी आहेत. या कंत्राटी कामगारांना कायम करून घेतल्यास त्यांच्या आयुष्यात स्थैर्य येणार असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आज व्यक्त केले..महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्यावतीने साखर कामगार प्रतिनिधींसाठी पन्हाळा येथे सुरू असलेल्या तीनदिवसीय शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. ज्येष्ठ नेते शरद पवार म्हणाले, ‘राज्यात १३५ साखर कारखान्यांचे अर्थकारण चिंताजनक आहे. राज्यातील साखर कामगारांना ६०० कोटी रुपयांचे पगार देणे शिल्लक आहे. यावर विचार करावा लागणार आहे. शेतजमिनी कमी झाल्याने ग्रामीण भागातील तरुणांना चांगले काम द्यायचे असेल, तर साखर उद्योगाशिवाय पर्याय नाही. पूर्वी १२०० ते १५०० गाळप क्षमतेचा साखर कारखाना असताना दोन हजार कामगार काम करत होते..आता गाळप क्षमता वाढली आणि कामगार कमी झाले आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस कामगारांचे प्रश्न वाढत चालले आहेत. याची नोंद राज्यकर्त्यांसह साखर कारखानदारांनी आणि कामगार चळवळीत काम करणाऱ्यांनी घेतली पाहिजे. साखर उद्योग केवळ साखरेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यापासून इथेनॉल, मोलॅसिस, बगॅस आणि वीजनिर्मिती केली जात आहे. सध्या यामध्ये संधी असली तरी ४० टक्के कामगार कंत्राटी पद्धतीने घेतले जात आहेत. कंत्राटी पद्धत बंद करून या कामगारांना कायम करण्यासाठी सर्वांना काम करावे लागेल.’.माजी अर्थमंत्री आमदार जयंत पाटील म्हणाले, ‘एकेकाळी बंद पडलेले खासगी साखर कारखाने सहकारात आणले जात होते. हे काम ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केले आहे. आज सहकारी कारखाने कमी होत असून खासगी कारखाने वाढत आहेत. सहकारी कारखान्यांइतकेच खासगी कारखाने आहेत. खासगी कारखान्यांत फायद्याचे व्यवस्थापन बघणारे लोक असतात. त्यांच्याकडूनही तिथल्या कामगारांना तसेच सहकारातील कामगारांना न्याय देण्याची भूमिका आपण घेतली पाहिजे.’.Sharad Pawar On Narendra Modi : मोदींनी ७५ व्या वर्षी राजकारणातून निवृत्त व्हावं का? शरद पवारांनी एका वाक्यात सांगितलं, देवाभाऊंवरी टीका.माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, ‘साखर कारखान्यांसमोर अनेक अडचणी आहेत; तरीही हा उद्योग टिकला पाहिजे.’ यावेळी कामगार मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस राऊसाहेब पाटील, माजी आमदार राजू आवळे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील, पृथ्वीराज जाचक, मुकुंद देसाई, राजेंद्र चव्हाण, प्रतिद बनगे उपस्थित होते..सहकारी कारखाने खासगी झालेपवार म्हणाले, ‘पूर्वी खासगी साखर कारखाने बंद पडल्यानंतर त्यांना सहकारी कारखान्यांत रूपांतरित केले जात होते. आता सहकारी कारखाने बंद पडल्यानंतर खासगी केले जात आहेत. त्यामुळे कामगारांचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढल्यामुळे आजूबाजूचे कारखाने बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावरही आपल्याला काम करावे लागणार आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.