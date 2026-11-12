Gokul Milk Union Election : ‘राजकारण लई वंगाळ’, बापाने रक्ताचं पाणी करून ‘गोकुळ’ उभं केलं; पण, शशिकांत पाटील चुयेकरांच्या वाट्याला मात्र दोनदा उपेक्षाच

Shashikant Patil Chuyekar : ज्या वडिलांनी रक्ताचं पाणी करून गोकुळ दूध संघ उभा केला, त्याच संस्थेच्या अध्यक्षपदाची संधी मुलाच्या वाट्याला मात्र दोनदा येऊनही हुकली. अध्यक्षपदाची आशा, त्यासाठी झालेली तयारी आणि ऐनवेळी बदललेली राजकीय समीकरणं... या सगळ्या घडामोडींमुळे शशिकांत आनंदराव पाटील चुयेकर यांची निराशा लपून राहिली नाही. त्यांच्या पाणावलेल्या डोळ्यांनी बरंच काही सांगून गेल्याची भावना सोशल मीडियावर व्यक्त होत असून, ‘राजकारण लई वंगाळ’ अशी चर्चा रंगली आहे..गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदासाठी मागील वर्षी शशिकांत पाटील चुयेकर यांच्या नावाची जोरदार चर्चा होती. त्यांना एक वर्षासाठी अध्यक्षपदाची संधी मिळेल, अशी शक्यता शेवटपर्यंत व्यक्त केली जात होती. त्यांच्या निवडीची अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच स्वागतासाठी मंडप उभारण्यासह जेवणाची तयारीही करण्यात आली होती. मात्र, यावेळीही राजकीय घडामोडींनी वेगळे वळण घेतले आणि त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. मात्र, ऐनवेळी राजकीय समीकरणे बदलली आणि नविद मुश्रीफ यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या आघाडीने १३, तर महायुतीने १२ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, अध्यक्ष निवडीवेळी कोरमअभावी निवडणूक तहकूब झाली. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढून चार शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती केली. त्यामुळे महायुतीचे संख्याबळ १६ वर पोहोचले. या बदललेल्या समीकरणातून माजी आमदार राजेश पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड झाली..Satej Patil Dhananjay Mahadik : भीमा कारखान्याची बिले, कामगारांचे पगार आधी द्या; मगच गोकुळवर बोला; सतेज पाटलांचा धनंजय महाडिकांना टोला.ज्या आनंदराव पाटील चुयेकर यांनी गोकुळ दूध संघाच्या उभारणीत मोलाचे योगदान दिले, त्याच संस्थेच्या अध्यक्षपदाची संधी त्यांच्या मुलाला दोनदा हुकल्याने सोशल मीडियावरून सहानुभूती व्यक्त होत आहे. राजकारणात निष्ठा, योगदान आणि दिलेल्या शब्दाला किती महत्त्व असते, असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.