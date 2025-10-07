कोल्हापूर

Shoumika Mahadik : गोकुळ दूध संघाकडून १३६ कोटींचा फरक बिल वाटण्याचा फुगा शौमिका महाडिकांनी फोडला, संस्थांना ७ ते ८ लाखांना फटका

Gokul Dudh Dairy : गोकुळ दूध संघाकडून १३६ कोटी रुपयांच्या फरक बिलाचे प्रकरण शौमिका महाडिकांनी उघडकीस आणले. या प्रकारामुळे अनेक संस्थांना ७ ते ८ लाख रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याची माहिती समोर आली आहे.
Shoumika Mahadik

गोकुळ दूध संघाच्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनी सभासदांना घेत मोर्चा काढला.

Summary

तीन ठळक मुद्दे (Highlight Summary Points):

डिबेंचर कपातीवर शेतकऱ्यांचा संताप:

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ)ने फरक बिलातून ४० टक्के डिबेंचर कपात केल्याने संस्थांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, सभासदांनी व्यवस्थापकीय संचालकांना घेराव घातला.

१० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत; अन्यथा आंदोलन:

डिबेंचर कपात रद्द करून फरकाची रक्कम ता. १० ऑक्टोबरपर्यंत परत न दिल्यास, गायी-म्हशींसह ‘गोकुळ’च्या दारात मोर्चा व बेमुदत उपोषणाचा इशारा देण्यात आला.

शौमिका महाडिक सभासदांच्या पाठीशी:

‘गोकुळ’च्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनी सभासदांच्या मागण्यांना समर्थन देत, “फरक कपात तत्काळ रद्द झाली पाहिजे, अन्यथा मीही आंदोलनात सहभागी होईन,” असा इशारा दिला.

Kolhapur Political News : संस्थांना विश्वासात न घेता डिबेंचर कपात केलीच कशी, अशी विचारणा करत सोमवारी संस्था प्रतिनिधींनी कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) व्यवस्थापकीय संचालकांना घेराओ घातला. फरकाची रक्कम ता. १० पर्यंत न मिळाल्यास गायी-म्हशींसह ‘गोकुळ’च्या दारात मोर्चाने येऊन बेमुदत उपोषणाचा इशारा यावेळी देण्यात आला. संस्था सभासदांसोबत संचालिका शौमिका महाडिक उपस्थित होत्या.

