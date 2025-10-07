Shoumika Mahadik : गोकुळ दूध संघाकडून १३६ कोटींचा फरक बिल वाटण्याचा फुगा शौमिका महाडिकांनी फोडला, संस्थांना ७ ते ८ लाखांना फटका

तीन ठळक मुद्दे (Highlight Summary Points):डिबेंचर कपातीवर शेतकऱ्यांचा संताप:कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ)ने फरक बिलातून ४० टक्के डिबेंचर कपात केल्याने संस्थांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, सभासदांनी व्यवस्थापकीय संचालकांना घेराव घातला.१० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत; अन्यथा आंदोलन:डिबेंचर कपात रद्द करून फरकाची रक्कम ता. १० ऑक्टोबरपर्यंत परत न दिल्यास, गायी-म्हशींसह ‘गोकुळ’च्या दारात मोर्चा व बेमुदत उपोषणाचा इशारा देण्यात आला.शौमिका महाडिक सभासदांच्या पाठीशी:‘गोकुळ’च्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनी सभासदांच्या मागण्यांना समर्थन देत, “फरक कपात तत्काळ रद्द झाली पाहिजे, अन्यथा मीही आंदोलनात सहभागी होईन,” असा इशारा दिला..Kolhapur Political News : संस्थांना विश्वासात न घेता डिबेंचर कपात केलीच कशी, अशी विचारणा करत सोमवारी संस्था प्रतिनिधींनी कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) व्यवस्थापकीय संचालकांना घेराओ घातला. फरकाची रक्कम ता. १० पर्यंत न मिळाल्यास गायी-म्हशींसह ‘गोकुळ’च्या दारात मोर्चाने येऊन बेमुदत उपोषणाचा इशारा यावेळी देण्यात आला. संस्था सभासदांसोबत संचालिका शौमिका महाडिक उपस्थित होत्या..कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ)ने मोठा गाजावाजा करत यावर्षी १३६ कोटींचे फरक बिल अदा केल्याचे जाहीर केले. या बिलातून तब्बल ४० टक्के रक्कम डिबेंचर म्हणून कपात केली आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एकेका संस्थेचे सात ते आठ लाख रुपये कपात केल्यामुळे सभासदांना फरक वाटताना संस्थांना अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे संस्था सभासदांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. याच नाराजीचा उद्रेक सोमवारी झाला..सुमारे २०० संस्थांच्या प्रतिनिधींनी ‘गोकुळ’च्या संचालिका शौमिका महाडिक यांची भेट घेऊन ही अन्यायी कपात रद्द करण्यासाठी ‘गोकुळ’च्या कार्यकारी संचालक आणि अध्यक्षांबरोबर चर्चा करण्याची विनंती केली. शौमिका महाडिक यांनी या विनंतीला मान देत सभासदांना घेऊन थेट ‘गोकुळ’चे प्रधान कार्यालय गाठले; मात्र अध्यक्ष उपस्थित नसल्यामुळे त्यांनी कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले यांच्यासमवेत चर्चेला सुरुवात केली..दरम्यान, आक्रमक सभासदांनी कार्यकारी संचालकांना धारेवर धरले. एका हाताने तुम्ही १३६ कोटींचे फरक बिल दिल्याचा गाजावाजा करता आणि दुसऱ्या हाताने त्यातील तब्बल ४० टक्के रक्कम कपात करता, हा कुठला कारभार, असा सवाल करून त्यांना घेराओ घातला. संघाच्या पाचशे कोटींच्या ठेवी असल्याचा दावा करत असताना डिबेंचर पोटी दूध संकलन करणाऱ्या संस्थांचे पैसे कापून घेण्याचे प्रयोजन काय? गायीच्या दुधाला ज्यादा फरक आणि म्हशीच्या दुधाला कमी असा उलटा कारभार कशासाठी, अशा प्रश्नांचा भडीमार गोडबोले यांच्यावर केला..यावेळी बाळासाहेब नाईक, चंद्रशेखर गुरव, सांगाप्पा भुसुरी, संदीप चव्हाण, कृष्ण चव्हाण, महादेव कोरी, अमर पाटील, माजी संचालक विश्वास जाधव, धैर्यशील देसाई, हंबीरराव पाटील, राजवर्धन नाईक-निंबाळकर, रवीश पाटील, प्रताप पाटील (कावणेकर), तानाजी पाटील, मकरंद बोराडे, देवराज बारदेस्कर, शिवाजी पाटील, सर्जेराव पाटील (बोणे), रावसाहेब चौगुले, सतीश चौगुले, रंगराव तोरस्कर, जोतिराम घोडके, ॲड. सुभाष डोंगरे यांच्यासह दूध उत्पादक संस्था प्रतिनिधी व सचिव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Shoumika Mahadik : शौमिका महाडिकांच्या एका वाक्याने भाकरी फिरणार? गोकुळ दूध संघात सभासदांचे गट्टा मतदान असलेल्या आबाजी पुढच्या निवडणुकीत कोणासोबत.गोकुळ दूध संघाची आर्थिक परिस्थिती चांगली असताना संस्थांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता कापून घेण्यात आलेली डिबेंचरची रक्कम तत्काळ परत केली पाहिजे. दूध उत्पादक शेतकऱ्याला सणासुदीला आर्थिक फटका बसला तर भविष्यात संघही अडचणीत येईल. त्यामुळे या लढ्यात मी सभासदांसोबत आहे. ता. १० पर्यंत निर्णय न झाल्यास होणाऱ्या आंदोलनात मी सभासदांसोबत सहभागी होईन.- शौमिका महाडिक, संचालक, गोकुळ दूध संघ.सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQs):प्र.1: गोकुळ दूध संघाच्या विरोधात सभासदांचा रोष का उसळला?उ: गोकुळने यंदा दिलेल्या १३६ कोटींच्या फरक बिलातून ४० टक्के रक्कम डिबेंचर म्हणून कपात केली आहे. या निर्णयामुळे संस्थांना आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या.प्र.2: सभासदांनी संघाकडे कोणती मागणी केली आहे?उ: कपात केलेली डिबेंचर रक्कम तात्काळ परत करावी, आणि भविष्यात कोणताही आर्थिक निर्णय घेताना संस्थांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.प्र.3: आंदोलनाची पुढील पावले काय असतील?उ: १० ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय न झाल्यास सभासद गायी-म्हशींसह ‘गोकुळ’ कार्यालयावर मोर्चा काढून बेमुदत उपोषण सुरू करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.