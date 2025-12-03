Sangli News : कडाक्याची थंडीही रोखू शकली नाही शिराळकरांना; दुपारपर्यंत तब्बल ६६.७३% मतदानाची नोंद

शिराळा : शिराळा नगरपंचायत निवडणुकीसाठी सकाळपासूनच वाढत्या थंडीची पर्वा न करता अत्यंत चुरशीने मतदानास सुरुवात झाली. दुपारी साडेतीनपर्यंत तब्बल ६६. ७३ टक्के मतदान झाले. .निवडणुकीचे महत्त्व लक्षात घेता सर्वच प्रभागांत मतदारांना मतदानासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्याची मोहीम राबवण्यात आली. आपल्या प्रभागात जास्तीत जास्त मतदानाची नोंद होण्यासाठी उमेदवारांसह स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांनी अक्षरशः कंबर कसल्याचे चित्र दिसून आले. .Sangli News : आष्टा पालिकेत चुरशीचे मतदान! ईव्हीएम बिघाडामुळे खंड पडला तरी मतदारांचा उत्साह कायम.सकाळपासूनच कार्यकर्त्यांनी घराघरांत जाऊन मतदारांना मतदान केंद्रावर येण्यासाठी आवाहन केले. यावेळी विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक मतदानापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी स्वतंत्र वाहनांची सोय करण्यात आली होती. .अनेक ठिकाणी कार्यकर्ते आणि उमेदवारांच्या पथकांनी ज्येष्ठ मतदारांना घरी आणणे-नेणे, व्हीलचेअरची सोय, तसेच केंद्रावर मार्गदर्शन अशी व्यवस्था केली. दरम्यान, परगावी नोकरी-व्यवसाय व शिक्षणानिमित्त स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना गावात आणून मतदान घडवून आणण्याची जबाबदारी काही मोजक्या कार्यकर्त्यांवर सोपवण्यात आली होती..Sangli News : आटपाडी निवडणुकीत सुरुवातीला शांतता, पण मतदानाच्या दिवशीच तणाव वाढला; अनेक ठिकाणी बाचाबाचीचे आणि वादावादीचे प्रकार.त्यांनी सकाळपासूनच फोन, मेसेज, वाहनांची व्यवस्था अशा माध्यमातून या मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. अनेक कुटुंबांनी मतदानासाठी खास वेळ काढत गावात हजेरी लावल्याचेही चित्र पाहायला मिळाले. .केंद्रांवर सकाळच्या तुलनेत दुपारनंतरही मतदानाचा वेग कायम राहिला. शांततेत आणि संयमित वातावरणात मतदान सुरू असून, सर्वच पक्षांनी आपापल्या पथकांसह मतदान केंद्रांवर लक्ष केंद्रित केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.