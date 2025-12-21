Shirol Nagar Palika Result : आमदार अशोकराव मानेंचा मुलगा, सून दोघांचाही दारूण पराभव, शिरोळकरांनी घराणेशाही मोडीत काढली...

Nagar Palika Election News Shirol : शिरोळ नगरपरिषद निवडणुकीत जनसुराज्य पक्षाचे आमदार अशोकराव माने यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवार असलेल्या त्यांच्या सुनबाई सारिका अरविंद माने यांचा दारुण पराभव झाला असून, त्यांचे सुपुत्र अरविंद अशोकराव माने यांचाही नगरसेवक पदासाठी पराभव झाला आहे. एकाच घरातून तिघांना उमेदवारी देणाऱ्या आमदार माने यांना नामुष्कीजनक पराभवाला सामोरे जावे लागले असून, या निकालाची शिरोळ तालुक्यात जोरदार चर्चा रंगली आहे..हातकणंगले विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असलेल्या अशोकराव माने यांच्या घरातीलच उमेदवार पराभूत झाल्याने जनसुराज्य पक्षासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे..दरम्यान, शिरोळ नगरपरिषदेवर यादव आघाडीने निर्विवाद सत्ता प्रस्थापित केली आहे. नगराध्यक्ष पदासह तब्बल १५ नगरसेवक यादव गटाचे विजयी झाले आहेत. यामुळे आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर गटाची शिरोळ नगरपरिषदेवरील सत्ता पूर्णतः संपुष्टात आली आहे. शिरोळ तालुक्यातील राजकारणात विद्यमान आमदार यड्रावकर यांना माजी खासदार राजू शेट्टी आणि गणपतराव पाटील यांनी दिलेल्या आव्हानाचा हा थेट परिणाम असल्याचे बोलले जात आहे..Nagar Parishad Election Result : शिरोळमध्ये विद्यमान आमदारांना तगडा झटका, यड्रावकर–माने गटाची सत्ता संपुष्टात, मुरगूड–कागल–गडहिंग्लजमध्ये आघाड्यांचे वर्चस्व.शिरोळ नगरपरिषद पंचवार्षिक निवडणूक निकालनगराध्यक्ष:योगिता कांबळे (यादव गट)वॉर्डनिहाय विजयी उमेदवार:वॉर्ड क्र. 01पृथ्वीराजसिंह यादव (यादव गट)विदुला यादव (यादव गट)वॉर्ड क्र. 02अनिता संकपाळ (यादव गट)उल्हास आवळे (यादव गट)वॉर्ड क्र. 03राहुल कोळी (यादव गट)शिवानी कांबळे (भैय्या गट)वॉर्ड क्र. 04विजय आरगे (यादव गट)श्वेता जाधव (अपक्ष)वॉर्ड क्र. 05अमर शिंदे (भैय्या गट)सविता पुजारी (यादव गट)वॉर्ड क्र. 06शाहूल कोळी (अपक्ष)रेखा कोरे (यादव गट)वॉर्ड क्र. 07शरद मोरे (बापू) – यादव गटदिपाली फल्ले (यादव गट)वॉर्ड क्र. 08कल्पना काळे (यादव गट)दिपक भाट (यादव गट)वॉर्ड क्र. 09अमरसिंह पाटील (भैय्या गट)अनुराधा गुरव (यादव गट)वॉर्ड क्र. 10ओंकार गावडे (यादव गट)सुवर्णा कांबळे (यादव गट)एकूण निकाल:यादव गट: १५ नगरसेवक + १ नगराध्यक्ष = १६भैय्या गट: ३ नगरसेवकअपक्ष: २ नगरसेवकया निकालांमुळे शिरोळ नगरपरिषदेवर यादव आघाडीचे पूर्ण वर्चस्व सिद्ध झाले असून, तालुक्यातील राजकारणाची दिशा बदलल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.