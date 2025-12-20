Jaysingpur Farmer : ऊसपट्ट्यातच चाऱ्याचा दुष्काळ; शिरोळमध्ये वाड्यासाठी शेकड्याला २०० रुपये

जयसिंगपूर : ऊसपट्टा अशी ओळख असणाऱ्या शिरोळ तालुक्यात ऊस हंगामाने गती घेतली आहे. मात्र, यंत्राच्या साह्याने मोठ्या प्रमाणात ऊस तोडणी सुरू असल्याने यावर्षी गरजेप्रमाणे ऊसतोड मजुरांच्या टोळ्या उपलब्ध झाल्या नाहीत. .त्यामुळे यंत्राच्या माध्यमातून ऊस तोडणीकडे कारखाने व शेतकऱ्यांचा कल आहे. परिणामी, तालुक्यात जनावरांसाठी चाऱ्यांची टंचाई जाणवत आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांसह कर्नाटकातील कारखान्यांसाठी तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात ऊस तोडणी सुरू असताना चाऱ्याची टंचाई जाणवत आहे..कोकणी ऊसाच्या गोडीत नव्हे, चिंतेत वाढ.शिरोळ तालुक्यात पिकणाऱ्या उसाच्या वाड्यासाठी पशुपालकांना शेकड्याला दोनशे रुपये मोजावे लागत आहेत. शिरोळ तालुक्यात यावर्षी जवळपास १५ दिवस ऊस दराचे आंदोलन सुरू होते. यावर्षी आंदोलन अंकुशने ऊस दरासाठी मोठा संघर्ष केला. .आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले. अखेर चर्चेतून शेतकऱ्यांना पहिली उचल जादा मिळणार असल्याने आंदोलन मागे घेतले. लांबलेला ऊस हंगाम जोमात सुरू झाला आहे. ऊस तोडणी लांबल्यामुळे उसाला तुरे फुटले आहेत. .Kolhapur News :१७–१८ महिन्यांचा आडसाली उस वेळेवर न तुटल्याने उत्पादनात मोठी पडझड; कारखानदारांवर शेतकरी संतप्त.यामुळे उसाच्या वजनात कमालीची घट होत आहे. दरवर्षी ऊस हंगाम सुरू झाल्यानंतर जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न मिटतो. मात्र, अलीकडील चार-पाच वर्षांत यंत्राच्या साह्याने ऊस तोडणी सुरू असल्यामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न हंगामात भेडसावणे सुरूच आहे. .काही वर्षांत मशीनने ऊस तोड सुरू असल्यामुळे हिरव्या चाऱ्याच्या टंचाईचा दूध उत्पादनावर परिणाम जाणवत आहे. थोडे फुटल्यामुळे हिरवागार चारा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कारखाने यंत्राचा वापर करत आहेत. लवकर ऊस तुटून पुढच्या पिकाची आंतर मशागत करण्यासाठी शेतकरीही यंत्राचा आग्रह करत असल्याने चाऱ्याचा प्रश्न उद्भवू लागला आहे..वाड्याची टंचाईशिरोळ तालुक्यात सर्वाधिक क्षेत्रात उसाची लागवड केली जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून ऊस तोडणीचा हंगाम जनावरांसाठी सोयीचा मानला जातो. या काळात हिरवा चारा सहजपणे उपलब्ध होत होता. मात्र, यंत्राच्या साह्याने ऊस तोडणीमुळे वाड्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सध्या वाढे दोनशे रुपये शेकडा या दराने पशुपालकांना विकत घ्यावे लागत आहे..ऊस तोडणी हंगाम सुरू असूनही जनावरांना हिरवा चारा मिळू शकत नाही. चाऱ्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशा स्थितीत जनावरांचा सांभाळ करणे मुश्कील झाले आहे. ऐन हंगामात महागडे पशुखाद्य घालून जनावरांचे पालनपोषण करणे कठीण बनले आहे.- संदीप खामकर, पशुपालक जयसिंगपूर थंडीचा परिणाम.सध्या कडाक्याच्या थंडीमुळे गवत, हत्ती गवत यांसारख्या चारा पिकांच्या वाढीला पोषक वातावरण नाही. कडाक्याच्या थंडीमुळे गवताची वाढ खुटल्याने चारा टंचाईत भर पडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.