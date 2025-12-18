Kolhapur Election : आमदार, जिल्हाप्रमुखांचे चिरंजीव रिंगणात; शिवसेना शिंदे गटात उमेदवारीसाठी प्रचंड गर्दी

कोल्हापूर : शिवसेना शिंदे गटातून आमदार आणि जिल्हाप्रमुखांच्या चिरंजीवांसह सुमारे १३५ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज आज मध्यवर्ती पक्ष कार्यालयातून घेतले आहेत. यापैकी सहा जणांनी उमेदवारीसाठी अर्ज दाखल केले. .आमदारांचे चिरंजीव ऋतुराज क्षीरसागर, जिल्हाप्रमुखांचे चिरंजीव प्रसाद यांच्यासह माजी स्थायी समिती सभापती शारंगधर देशमुख, नंदकुमार मोरे यांनीही उमेदवारी अर्ज घेतले आहेत. मातब्बर उमेदवार रिंगणात उतरण्याची तयारी झाल्याचे दिसत आहे..Kolhapur Election : रुसू नका, नाराज होऊ नका; ताकदीने लढून महापालिका जिंकू – सतेज पाटील यांचे भावनिक आवाहन.२० डिसेंबरला मुलाखती होणार आहेत. त्यासाठी खानविलकर पेट्रोल पंप येथील मध्यवर्ती कार्यालयातून १३५ उमेदवारी अर्ज नेले आहेत. यामध्ये प्रभाग क्रमांक दहा व अकरामधून १३ अर्ज असून, प्रभाग तीनमधून एकही अर्ज नेलेला नाही. .प्रत्यक्षात महायुतीत शिंदे गटाला ३३ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुकांची गर्दी असली, तरीही ३३ जणांनाच उमेदवारी देता येणार आहे..Kolhapur Election : भाजपविरोधात लढण्याची ताकदच नाही; महाविकास आघाडीवर प्रकाश आंबेडकरांची जोरदार टीका.प्रमुख इच्छुकमाजी स्थायी समिती सभापती - शारंगधर देशमुख - प्रभाग क्रमांक नऊअश्विनी बारामते - माजी नगरसेवक - प्रभाग क्रमांक १३राधिका पारखी (उपशहरप्रमुख दक्षिण) - प्रभाग क्रमांक आठ.प्रिती प्रसाद अतिग्रे (उपशहरप्रमुख दक्षिण) - प्रभाग क्रमांक नऊअमरजा पाटील (शहरप्रमुख महिला दक्षिण) - प्रभाग क्रमांक २०आमदारांचे चिरंजीव ऋतुराज राजेश क्षीरसागर - प्रभाग क्रमांक सातजिल्हाप्रमुखांचे चिरंजीव प्रसाद सुजित चव्हाण - प्रभाग क्रमांक १०.दाखल अर्जॲड. प्रमोद दाभाडे (प्रभाग क्रमांक - १९), अभिजित पाटील (१८), नंदकुमार मारे (६), सविता पाटील (१९), रणजित पाटील (१९), कुलदीप सावरवकर (२०) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.