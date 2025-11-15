कोल्हापूर

Kolhapur Election: भाजपच्या सहा जागांच्या घोषणेनंतर शिंदे सेनेची ‘स्वबळ’ रणधुमाळी; स्थानिक निवडणुकांत नवा राजकीय भूचाल!

Local Election: महायुतीतील तणाव वाढत असतानाच शिंदे गटाच्या संघटनात्मक बळात माजी नगरसेवकांच्या प्रवेशामुळे प्रचंड वाढ झाली असून आगामी निवडणुकांत स्वबळ सिद्ध करण्याची तयारी जोरात सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: शिवसेना शिंदे गटाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका स्वतंत्र लढण्याची तयारी ठेवली आहे. कालच भारतीय जनता पक्षाकडून सहा जागांवर स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय झाला. त्याचे पडसाद आता सर्व निवडणुकांवर उमटणार आहेत.

