Kolhapur Election: भाजपच्या सहा जागांच्या घोषणेनंतर शिंदे सेनेची ‘स्वबळ’ रणधुमाळी; स्थानिक निवडणुकांत नवा राजकीय भूचाल!

कोल्हापूर: शिवसेना शिंदे गटाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका स्वतंत्र लढण्याची तयारी ठेवली आहे. कालच भारतीय जनता पक्षाकडून सहा जागांवर स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय झाला. त्याचे पडसाद आता सर्व निवडणुकांवर उमटणार आहेत..भाजपकडून ऐनवेळी अशी भूमिका घेतली जाऊ शकते, याचा अंदाज घेऊनच शिंदे गटाने पक्षात अनेक माजी नगरसेवकांचा प्रवेश करून घेतला आहे. त्यामुळे लवकरच त्यांची भूमिका जाहीर होण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Election: आरक्षण लागले आणि उमेदवार मैदानात रातोरात बदलले प्रभागांतील फलक; सोशल मीडियावर घोषणांचा महापूर!.राज्यात महायुती म्हणून भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या पक्षांना मोठे यश मिळाले. आता यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी सर्वच नेते प्रयत्नशील आहेत. .महायुती म्हणून निवडणूक लढविली पाहिजे, ही सर्वांचीच भूमिक राहिली आहे, तरीही प्रत्यक्षात प्रत्येकाने स्वतःची स्वबळाची तयारी ठेवली आहे. काल जिल्ह्यातील सहा ठिकाणी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. .Kolhapur Election: महापालिका निवडणुकीत पुन्हा विलंब प्रारूप मतदार यादीची घोषणा २० नोव्हेंबरपर्यंत ढकलली.यामध्ये आजरा नगरपंचायत, चंदगड, शिरोळ, हुपरी, कुरुंदवाड, पेठवडगाव नगरपरिषदांचा समावेश आहे. दहा नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायतींपैकी सहा ठिकाणी भाजपने दावा केला आहे. आता उर्वरित ठिकाणी इतर पक्षांना संधी मिळू शकते..शिंदे सेनेत 'इनकमिंग' मोठ्या प्रमाणात आहे. जिल्ह्यात त्यांचे पालकमंत्री आहेत. जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार त्यांचे आहेत. त्यामुळे स्वबळावर निवडणूक लढविणे त्यांना अवघड नाही, तरीही त्यांनी महायुती म्हणून लढण्याकडे कल ठेवला होता. .मात्र, भाजपने त्यांच्या जागांची तयारी दाखविल्यानंतर पुढील सर्वच निवडणुकांत स्वबळावर लढण्याची ताकद काय आहे, याचा अंदाज शिंदे सेनेने घेतला असल्याचे सांगण्यात येते..सर्वाधिक जागा जिंकण्याची तयारी'नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि महापालिकेत स्वबळावर लढल्यानंतर किती जागा जिंकू शकतो, याचा अंदाज आताच घेण्यात आला आहे. निवडणूक स्वबळावर लढली, तरीही विजयी उमेदवारांची मोट महायुती म्हणून बांधण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेसह महापालिकेत सर्वाधिक १६ हून अधिक प्रभागात जिंकण्याची तयारी केली आहे..