Kolhapur Election : ‘विजयी होणाऱ्यालाच तिकीट!’ शिवसेना शिंदे गटाचा ठाम निर्णय; महापालिका निवडणुकीसाठी रणनिती ठरली

Key Strategy Meeting at Sanjay Mandlik’s : विजयी होण्याची क्षमता हाच निकष; महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना शिंदे गटाची स्पष्ट भूमिका,माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्या निवासस्थानी तासभर खलबते; महायुतीची सत्ता आणण्यावर भर
कोल्हापूर : विजयी होणाऱ्यालाच उमेदवारी देण्याचा निर्णय शिवसेना शिंदे गटाच्या बैठकीत घेण्यात आला. महापालिका निवडणुकीच्या व्यूहरचनेचेबाबत आज सायंकाळी माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्या रुईकर कॉलनीतील निवासस्थानी तासभर खलबते झाली.

