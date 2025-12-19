Kolhapur Election : ‘विजयी होणाऱ्यालाच तिकीट!’ शिवसेना शिंदे गटाचा ठाम निर्णय; महापालिका निवडणुकीसाठी रणनिती ठरली

कोल्हापूर : विजयी होणाऱ्यालाच उमेदवारी देण्याचा निर्णय शिवसेना शिंदे गटाच्या बैठकीत घेण्यात आला. महापालिका निवडणुकीच्या व्यूहरचनेचेबाबत आज सायंकाळी माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्या रुईकर कॉलनीतील निवासस्थानी तासभर खलबते झाली. .पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर अध्यक्षस्थानी होते. आमदार राजेश क्षीरसागर, माजी आमदार जयश्री जाधव आदी उपस्थित होते. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महायुतीची सत्ता महापालिकेत यायलाच पाहिजे, या मुद्द्यावर चर्चा झाली. .Eknath Shinde: आता माघार नाही, शिंदेसेना आक्रमक; स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवरून घेतला पवित्रा.यासाठी कोणत्या प्रभागात किती उमेदवार इच्छुक आहेत. त्यापैकी कोण विजयी होऊ शकते. कोणत्या जागा शिवसेना शिंदे गटाकडेच ठेवायच्या याबाबत सर्वांनी खुलेपणाने चर्चा केली. शिंदे गटाने केलेल्या सर्व्हेचा विचार करून निर्णय घेण्यावर सर्वांचे एकमत झाले. .याचवेळी उद्या (ता. १९) महायुतीच्या नेत्यांची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये कोणकोणते प्रभाग शिंदे गटासाठी मागणी करायची याबाबतही चर्चा झाली. सत्यजित कदम, शारंगधर देशमुख यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. .Gadhinglaj Politics : तीन मंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला; गडहिंग्लज नगरपरिषद निवडणुकीत बहुपक्षीय लढतीने तापला राजकीय मैदान!.अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी पक्ष प्रमुख उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा होणार आहे. राज्यपातळीवर महायुती म्हणून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे सध्या केवळ स्थानिक पातळवीर जागा विभाजनाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे..तो भाजपकडून मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत होणाऱ्या बैठकीतनंतर निकाली निघणार आहे. दरम्यान, मध्यवर्ती कार्यालयातून कालपर्यंत १३५ अर्जांची विक्री झाली होती. यामध्ये आता ४५ अर्जांची भर पडून १८० अर्ज दाखल झाले आहेत..‘मिशन महानगरपालिका’ इच्छुक उमेदवार, पदाधिकारी मेळाव्याचे आयोजन आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी उद्या (ता. १९) सकाळी अकरा वाजता केले आहे. जुना बुधवार ब्रह्मपुरी येथील अभिषेक लॉन मध्ये हा मेळावा होईल, अशी माहिती आमदार क्षीरसागर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.