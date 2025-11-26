Kolhapur Politics : चंदगडमध्ये मानापमानाच्या नाट्याने ठाकरे गट एकाकी; आघाडी न मिळाल्याच्या आक्रमकतेमुळे, शिंदे गटाची राजकीय समीकरणे बदलली

चंदगड : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी म्हणून एकत्रित काम केलेल्या मित्र पक्षांपैकी शिवसेना ठाकरे गट पक्ष इथल्या नगरपंचायत निवडणुकीत एकाकी पडला आहे..आघाडीत सहभागासाठी निमंत्रण दिले नाही असा त्यांचा आरोप आहे, तर घडामोडी सुरू असताना या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकदाही संपर्क साधला नाही अशी मित्र पक्षांची तक्रार आहे. या मानापमान नाट्याचा शिवसेनेला फटका बसला असून, त्यांचे केवळ दोनच उमेदवार पक्षाच्या चिन्हावर रिंगणात आहेत. .Kolhapur News: काँग्रेसलाही सोबत घेण्याच्या हालचालींना वेग; ठाकरे गटाचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता.शिंदे गटाने मात्र सुरुवातीपासून आक्रमक पवित्रा घेतला. नगराध्यक्षपदासह सर्व जागेसाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल केले. शेवटच्या टप्प्यात भाजपबरोबर युती साधून तीन जागा पदरात पाडून घेतल्या. चंदगड शहर आणि तालुक्यातील विविध प्रश्नांवर शिवसेना ठाकरे गटाने नेहमी आवाज उठवला. .पक्ष एकत्रित असल्यापासून या विभागात शिवसेना म्हणून विचारधारेला मानणाऱ्या मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. सुरुवातीच्या काळात मुख्य प्रवाहातील पक्षांच्या विरोधात लढणाऱ्या या पक्षाला फारसा लाभ झाला नव्हता..Kolhapur News : सर्किट बेंच, तीर्थक्षेत्र आराखडे, नवी कार्यालये… काही कामे वेगात; पण आयटी पार्क, हद्दवाढ, क्रीडा संकुलाचा पत्ता नाही!.मात्र, गेल्या दशकापासून स्थानिक पक्ष, गटांशी सोयीस्कर आघाडी करून या पक्षाने यश मिळवायला सुरुवात केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सत्तेतही त्यांना स्थान मिळू लागले. गतवेळच्या नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत या पक्षाने सतरापैकी चार जागा मिळवल्या होत्या..दरम्यान, शिवसेनेच्या फुटीनंतरही उद्धव ठाकरेंना मानणारा गट अधिक सक्रिय राहिला. गतवर्षी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसबरोबर एकत्रित काम केले. .येथील नगरपंचायतीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष आणि कॉंग्रेसची आघाडी झाली. शिवसेनाही त्यांच्यात सहभागी होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, शेवटपर्यंत त्यांच्यात चर्चाच झाली नाही. शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या मते त्यांना चर्चेसाठी बोलावले नाही तर मित्र पक्षांच्या मते त्यांनी तसे कोणतेच संकेत दिले नाहीत. .आम्ही स्वतःहून त्यांना कसे बोलावणार? या दरम्यान दोन कार्यकर्त्यांनी पक्ष म्हणून उमेदवारी भरली. मात्र, मानपानाच्या मुद्द्यांवर त्यांना आघाडीत सामावून घेण्यासाठी वरिष्ठ नेतृत्वाकडून काहीच प्रयत्न झाले नाहीत. याउलट शिंदे गटाने सर्व जागांवर उमेदवारी अर्ज भरले. शेवटच्या टप्प्यात भाजपशी हातमिळवणी करून तीन जागांवर पक्षाचे उमेदवार दिले..पक्ष नेतृत्वाकडून अपेक्षाअन्य आघाडींकडून आपापल्या उमेदवारांसाठी प्रचाराचे नियोजन राबवले जात असताना शिवसेना ठाकरे गटाच्या उमेदवारांनाही आपल्या पक्ष नेतृत्वाकडून अपेक्षा आहेत. त्यासाठी काय नियोजन राबवले जाते याकडे लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.