कोल्हापूर

Kolhapur Politics : चंदगडमध्ये मानापमानाच्या नाट्याने ठाकरे गट एकाकी; आघाडी न मिळाल्याच्या आक्रमकतेमुळे, शिंदे गटाची राजकीय समीकरणे बदलली

Shiv Sena Thackeray Group : आघाडीत सहभागासाठी निमंत्रण दिले नाही असा त्यांचा आरोप आहे, तर घडामोडी सुरू असताना या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकदाही संपर्क साधला नाही अशी मित्र पक्षांची तक्रार आहे.
sakal

सुनील कोंडुसकरसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंदगड : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी म्हणून एकत्रित काम केलेल्या मित्र पक्षांपैकी शिवसेना ठाकरे गट पक्ष इथल्या नगरपंचायत निवडणुकीत एकाकी पडला आहे.

