Kolhapur Municipal : एक जागा, पण मोठा निर्णय! कोल्हापूर महापालिकेत शिवसेना ठाकरे पक्षाची किंगमेकर भूमिका

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेत केवळ एक जागा मिळवूनही जनसुराज्यला उपमहापौरपदाची संधी मिळाली. असाच निर्णय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाबाबतही होऊ शकतो. त्यांच्या पक्षाच्या प्रतिज्ञा उत्तुरे एकमेव विजयी झाल्या आहेत. त्यांची नोंदणी स्वतंत्र पक्ष म्हणून झाली आहे. .त्यामुळे महाविकास आघाडीसोबत असलेलेल्या उत्तुरे पद मिळाल्यास महायुतीत जाऊ शकतात. महाविकास आघाडी म्हणून काँग्रेससोबत शिवसेना ठाकरे गट निवडणुकीत एकत्रित राहिली. यानंतर ठाकरे गटाला केवळ एकाच जागेवर विजय मिळाला आहे. .Kolhapur Political Analysis : कोल्हापुरात विनय कोरेंचा पक्ष 'बी' टीम'च ठरली, सर्वात मोठा धक्का सतेज पाटलांना, भाजपचंही नुकसान.त्यामुळे त्यांचीही अवस्था जनसुराज्य शक्ती पक्षासारखी झाली आहे. सध्या नगरसेविका उत्तुरे या आघाडीतून विजयी झाल्या असल्या तरीही त्यांची विभागीय आयुक्तांकडे स्वतंत्र पक्ष म्हणून नोंद झाली आहे. त्यामुळे त्यांना महायुती किंबहुना शिवसेना शिंदे गटाकडून चांगली ऑफर येऊ शकते. महापालिकेत पद मिळत असेल तर उत्तुरे स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात. .सध्या उत्तुरे यांना केवळ महायुतीत सहभागी करून घ्यायचे, अशी तयारी सुरू झाल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. असे झाल्यास उत्तुरे यांनाही उपमहापौरपदासारखे पद मिळू शकते. तूर्तास मशाल चिन्हाला प्रभागातील नागरिकांनी पसंती दिली आहे. त्यामुळे हा निर्णय तातडीने घेणे चुकीचे ठरणार असल्यामुळे काही कालावधी घेऊन संधीतून हा निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Kolhapur Election : नेतृत्व अभावातून पुन्हा पीछेहाट; शिवसेना ठाकरे पक्ष, एकमेव उमेदवार विजयी.स्थानिक मतदारांनी मशाल चिन्हावर विजयी केले आहे. महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही काँग्रेससोबत होतो. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी मतदारांना, कार्यकर्त्यांना विश्वासात घ्यावे लागणार आहे. महापालिकेत आघाडीत कोठे संधी मिळते, हे पाहिले जाईल. यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.- प्रतिज्ञा उत्तुरे, नगरसेविका.