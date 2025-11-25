Kolhapur Politics : चार नगरपालिकांत ‘मशाल’ची धडाकेबाज एन्ट्री; ठाकरे गटाने ५०+ कार्यकर्त्यांना दिली निवडणूक रणशिंगाची संधी!

कोल्हापूर : जिल्ह्यात चार ठिकाणी थेट नगराध्यक्षपदासाठी तर अन्य ठिकाणी पन्नासहून अधिक उमेदवार ‘मशाल’ चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. कागल, मलकापूर, हातकणंगले आणि हुपरी या चारही ठिकाणी नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार रिंगणात आहेत..उर्वरित ठिकाणी मशाल दिसणार नाही. पेठवडगावसह अन्य ठिकाणी स्थानिक आघाड्यांसह महाविकास आघाडी असा पर्याय निवडला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने नगरपालिका-नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत पक्षाच्या ‘मशाल’ चिन्हावर निवडणूक लढवून आपली ओळख कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. .Kolhapur Kagal Politics: वाड्यावरील आरक्षण, ईडीतून सुटकेसाठी; मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे युतीबाबत गौप्यस्फोट.विशेष म्हणजे पक्षातील कार्यकर्त्याला, पदाधिकाऱ्यालाच उमेदवारी देऊन मशाल घरोघरी पोहोचविण्याचा प्रयत्न स्थानिक जिल्हाप्रमुखांनी केला आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षाने नगरपालिका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत उमेदवार आयात करण्यापेक्षा पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे. .हातकणंगलेमध्ये उच्चशिक्षित अभियंता आणि ३२ वर्षांच्या तरुणाला नगराध्यक्षपदासाठी संधी दिली आहे. हुपरीत शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या प्रमुखांना संधी दिली आहे. इतर ठिकाणीही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना संधी देऊन शिवसेना पक्षाला उभारी देण्याचा प्रयत्न जिल्हाप्रमुखांनी केला आहे..Kolhapur Murgud Politics: उमेदवारी ‘फिक्स’साठी साकडे, माघारीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत नेत्यांची होणार कसरत.कागलमध्ये थेट राष्ट्रवादी, भाजपच्या विरोधात शड्डू ठोकला आहे. चंदगड, गडहिंग्लज, आजरा, मुरगूड, कागल या ठिकाणीही १६ उमेदवार मशाल चिन्हावर उमेदवार रिंगणात आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ आणि शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे एकत्रित आल्यामुळे काही ठिकाणी महाविकास आघाडी म्हणून लढता आले नाही. .म्हणून आघाडीला बाजूला ठेवून ठाकरे सेनेने स्वतंत्र लढत देण्याची तयारी केली आहे. काही काही ठिकाणी महाविकास आघाडी आणि महायुतीचा झालेला समझोता पूर्वी उजेडात आला असता तर आज मशाल चिन्हावरून जिल्ह्यात ठिकठिकाणी नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदासाठी उमेदवार तयार झाले असते, असाही पदाधिकाऱ्यांचा सूर आहे. .मशाल तेवत ठेवण्याचा प्रयत्नयापूर्वी जिल्ह्यात सहा आमदार आणि दोन खासदार असलेला पक्ष आज केवळ जिल्ह्यातील चार नगरपालिकांमध्ये मशाल चिन्हावरून कार्यकर्त्यांना संधी देत आहे. जिल्हाप्रमुख सुनील शिंत्रे, संजय चौगुले आणि नामदेव गिरी यांच्यासह शिवसेनेचे उपनेते संजय पवार, सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांच्या माध्यामातून जिल्ह्यात शिवसेना ठाकरे पक्षाची मशाल तेवत ठेवण्याचा प्रयत्न या निवडणुकीत होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.