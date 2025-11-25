कोल्हापूर

Kolhapur Politics : चार नगरपालिकांत ‘मशाल’ची धडाकेबाज एन्ट्री; ठाकरे गटाने ५०+ कार्यकर्त्यांना दिली निवडणूक रणशिंगाची संधी!

Mashal Symbol Gains Attention: जिल्ह्यात चार ठिकाणी थेट नगराध्यक्षपदासाठी तर अन्य ठिकाणी पन्नासहून अधिक उमेदवार ‘मशाल’ चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. कागल, मलकापूर, हातकणंगले आणि हुपरी या चारही ठिकाणी नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार रिंगणात आहेत.
