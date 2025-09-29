Shivaji University: 'शिवाजी विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरूंच्या निवडीकडे लक्ष': डॉ. कामत, फुलारी, गोसावी, काळे यांच्या नावांची चर्चा

-संतोष मिठारी कोल्हापूर: शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यमान कुलगुरूंची कारकीर्द नऊ दिवसांनी संपणार आहे. नवे कुलगुरू मिळण्यास चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्याच कालावधीत साधारणतः जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये विद्यापीठाला नॅक मूल्यांकनाला सामोरे जायचे आहे. त्यामुळे प्रभारी कुलगुरूपदावर कोणाची निवड होणार याकडे प्राध्यापक, कर्मचारी, संस्थाचालक या घटकांचे लक्ष लागून राहिले आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.विद्यमान कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के आणि प्र-कुलगुरू डॉ. पी. एस. पाटील यांची कारकीर्द सहा ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. कुलपती कार्यालयाने कुलगुरू शोध प्रक्रियेची सुरुवात गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी केली. त्यात या कार्यालयाच्या सूचनेनुसार विद्यापीठाने कुलगुरू शोध समितीसाठी एका सदस्याचे नाव सुचविले. त्यांनी समितीमधील सहभागासाठी सकारात्मकता दर्शविली. त्यानंतर समिती स्थापन होऊन कुलगुरूपदासाठी अर्ज मागविणारी जाहिरात प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. पण, अद्याप ते झालेले नाही. ती सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन विद्यापीठाला नवे कुलगुरू मिळण्यास किमान चार महिने लागणार असल्याचे दिसते..नव्या कुलगुरूंची निवड होईपर्यंत त्या पदाची जबाबदारी प्रभारी कुलगुरूंवर सोपविण्याचा नियम आहे. सध्या प्रभारी कुलगुरूपदासाठी डॉ. होमीभाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. आर. के. कामत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी, डॉ. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे, पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवार यांच्या नावाची चर्चा आहे. आता निवड होणाऱ्या प्रभारी कुलगुरूंच्या कालावधीत विद्यापीठाला नॅक मूल्यांकनाला सामोरे जावे लागणार आहे. एनआयआरएफ रँकिंगची तयारी करावी लागणार आहे. एनईपीच्या अंतिम टप्प्याची अंमलबजावणीही करायची आहे. त्यामुळे मूल्यांकन प्रक्रियेची माहिती असणाऱ्या कुलगुरूंकडे प्रभारीपदाची जबाबदारी सोपविण्याची शक्यता विद्यापीठ वर्तुळातून व्यक्त होत आहे..यापूर्वीचे प्रभारी कुलगुरूडॉ. माणिकराव साळुंखे यांची कुलगुरूपदाची कारकीर्द पूर्ण झाल्यानंतर डॉ. ए. ए. डांगे, तर डॉ. एन. जे. पवार यांची कारकीर्द संपल्यानंतर प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक भोईटे यांनी काम पाहिले. डॉ. देवानंद शिंदे यांच्यानंतर पुणे विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्याकडे प्रभारी कुलगुरू म्हणून जबाबदारी होती. दरम्यान, पूर्वी कुलगुरूंची कारकीर्द पूर्ण झाल्यानंतर अधिष्ठातांकडे प्रभारी कुलगुरूपदाची जबाबदारी देण्याची पद्धत होती. त्यामध्ये गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये बदल झाला आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.विद्यापीठाशी संबंधित दोन कुलगुरूप्रभारी कुलगुरूपदासाठी चर्चेत असलेल्या नावांपैकी डॉ. फुलारी आणि कामत हे थेट शिवाजी विद्यापीठाशी संबंधित आहेत. भौतिकशास्त्राचे वरिष्ठ प्राध्यापक म्हणून काम केलेल्या डॉ. फुलारी यांनी विद्यापीठाच्या काही समित्यांवर काम केले आहे. नॅकच्या यापूर्वीच्या मूल्यांकनासाठी ‘एसएसआर’ तयार करण्यात डॉ. कामत यांनी काम केले आहे. त्यांनी सोलापूर विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरूपद सांभाळले आहे. मुंबईतील जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टस अँड डिझायनिंग या अभिमत विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरूपदाचे काम ते पाहत आहेत. डॉ. काळे यांनी पुणे विद्यापीठाच्या, तर डॉ. गोसावी यांनी मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरूपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.