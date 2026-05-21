Shivaji University Vice Chancellor : शिवाजी विद्यापिठाला तब्बल ९ महिन्यांनी कुलगुरू पद मिळालं; राज्यपालांकडून नियुक्ती

Dr RK Kamat appointment : आधी विद्यार्थी मग, प्राध्यापक म्हणून ज्या विद्यापीठात कार्यरत राहिले त्याच शिवाजी विद्यापीठाचे चौदावे कुलगुरू होण्याचा सन्मान आज प्रा. डॉ. आर. के. तथा रजनीश कमलाकर कामत यांना लाभला. राज्यपाल तथा कुलपती जिष्णु देव वर्मा यांनी डॉ. कामत यांची पुढील पाच वर्षांसाठी कुलगुरुपदावर नियुक्ती केली. त्यांच्या रुपाने कोल्हापूर जिल्ह्याला सलग दुसऱ्यांदा कुलगुरुपदाची संधी मिळाली आहे..मूळचे कागल येथील असणारे डॉ. कामत सध्या डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरूपदावर कार्यरत आहेत. शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के यांचा यांचा कार्यकाळ सहा ऑक्टोबर २०२५ रोजी संपल्यामुळे हे पद रिक्त झाले होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुरेश गोसावी यांच्याकडे विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता..कुलगुरु शोध समितीने त्यांच्या दाखल झालेल्या ११५ अर्जांतून अंतिम मुलाखतीसाठी डॉ. कामत यांच्यासह शिवाजी विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव, माजी प्र-कुलगुरू डॉ. पी. एस. पाटील, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या फिजिक्स विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. संजय ढोले, अमरावती येथील प्राचार्या डॉ. स्मिता देशमुख या पाच उमेदवारांच्या नावांची शिफारस कुलपती वर्मा यांच्याकडे केली होती. त्यांनी १४ मे रोजी अंतिम मुलाखतीची प्रक्रिया मुंबई येथे पूर्ण केली. त्यानंतर कुलपती वर्मा यांनी डॉ. कामत यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली..दरम्यान, गेल्या २८ वर्षांपासून डॉ. कामत हे शिवाजी विद्यापीठ, गोवा विद्यापीठ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, होमीभाभा राज्य विद्यापीठाच्या माध्यमातून उच्चशिक्षण क्षेत्रात योगदान देत आहेत. अनेक प्रशासकीय जबाबदाऱ्या यशस्वीरीत्या पार पाडल्या आहेत. डॉ. शिर्के यांच्या माध्यमातून कोल्हापूरला पहिल्यांदा कुलगुरूपदाची संधी मिळाली होती. त्यानंतर डॉ. कामत यांच्या रुपाने पुन्हा कोल्हापूरला संधी मिळाली..माझे आयुष्य घडविणाऱ्या शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी झालेली निवड हा अविस्मरणीय क्षण आहे. सर्वांना सोबत घेऊन विद्यापीठाला राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानाचे स्थान मिळवून देण्याचा माझा प्रयत्न राहील. संशोधन, नवे अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांची चांगली प्लेसमेंट, आदींवर माझा भर राहणार आहे.-डॉ. आर. के. कामत, कुलगुरू.