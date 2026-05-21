कोल्हापूर

Shivaji University Vice Chancellor : शिवाजी विद्यापिठाला तब्बल ९ महिन्यांनी कुलगुरू पद मिळालं; राज्यपालांकडून नियुक्ती

Shivaji University Kolhapur : तब्बल नऊ महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर शिवाजी विद्यापीठाला नवे कुलगुरू मिळाले असून, कुलपतींकडून डॉ. आर. के. कामत यांची नियुक्ती करण्यात आली.
Shivaji University Vice Chancellor : शिवाजी विद्यापिठाला तब्बल ९ महिन्यांनी कुलगुरू पद मिळालं; राज्यपालांकडून नियुक्ती
संतोष मिठारीSandeep Shirguppe
Updated on

Dr RK Kamat appointment : आधी विद्यार्थी मग, प्राध्यापक म्हणून ज्या विद्यापीठात कार्यरत राहिले त्याच शिवाजी विद्यापीठाचे चौदावे कुलगुरू होण्याचा सन्मान आज प्रा. डॉ. आर. के. तथा रजनीश कमलाकर कामत यांना लाभला. राज्यपाल तथा कुलपती जिष्णु देव वर्मा यांनी डॉ. कामत यांची पुढील पाच वर्षांसाठी कुलगुरुपदावर नियुक्ती केली. त्यांच्या रुपाने कोल्हापूर जिल्ह्याला सलग दुसऱ्यांदा कुलगुरुपदाची संधी मिळाली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
student
Shivaji University
University
Vice Chancellor
Kagal
Governor
Governor of Maharashtra
chatrapati shivaji maharaj
KOLHAPUR CARPORATION
kolhapur city
Government
Marathwada University startup initiative
Higher education quality improvement
Shivaji University online exams