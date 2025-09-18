Shivajirao Kadam Death : शेतकरी कामगार पक्षाचे निष्ठावंत माजी महापौर शिवाजीराव कदम यांचे निधन

कोल्हापूर

Shivajirao Kadam Obituary : शिवाजीराव कदम यांचा १९४४ साली शेतकरी कुटुंबात जन्म झाला. दहावीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर त्यांनी शिवाजी तंत्रनिकेतन टेक्निकल अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. विद्यार्थी दशेतच त्यांचा शेतकरी कामगार पक्षाशी संबंध आला.
Kolhapur : कोल्हापूरच्या राजकारणातील चारित्र्यवान नेते, शेका पक्षाचे निष्ठावंत, दिलदार माणूस, बाल कल्याण संकुलचे माजी उपाध्यक्ष, कोल्हापूर अर्बन बँकेचे माजी अध्यक्ष, माजी महापौर शिवाजीराव कदम (वय ८२) यांचे निधन. दहा वाजता कदमवाडी स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत. शिंदेसेनेचे नेते माजी नगरसेवक सत्यजित कदम यांचे ते वडील होत.

