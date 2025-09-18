Shivajirao Kadam Death : शेतकरी कामगार पक्षाचे निष्ठावंत माजी महापौर शिवाजीराव कदम यांचे निधन

Kolhapur : कोल्हापूरच्या राजकारणातील चारित्र्यवान नेते, शेका पक्षाचे निष्ठावंत, दिलदार माणूस, बाल कल्याण संकुलचे माजी उपाध्यक्ष, कोल्हापूर अर्बन बँकेचे माजी अध्यक्ष, माजी महापौर शिवाजीराव कदम (वय ८२) यांचे निधन. दहा वाजता कदमवाडी स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत. शिंदेसेनेचे नेते माजी नगरसेवक सत्यजित कदम यांचे ते वडील होत..शिवाजीराव कदम यांचा १९४४ साली शेतकरी कुटुंबात जन्म झाला. दहावीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर त्यांनी शिवाजी तंत्रनिकेतन टेक्निकल अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. विद्यार्थी दशेतच त्यांचा शेतकरी कामगार पक्षाशी संबंध आला. पुढे ते शेकापचे कार्यकर्ते म्हणून काम करु लागले. १९६७ मध्ये ते पहिल्यांदा नगरपालिकेवर निवडून आले. विविध आंदोलनात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता..नगरपालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाले. त्यांनी, १९७८ मध्ये कोल्हापूर महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत विजयी होत शेतकरी कामगार पक्षाचा झेंडा फडकाविला. २० ऑगस्ट १९८२ ते २० ऑगस्ट १९८३ या कालावधीत उपमहापौर होते. १९९५ ते पुन्हा महापालिकेत निवडून आले. महापालिकेत १७ नोव्हेंबर १९९७ ते १७ नोव्हेंबर १९९८ या कालावधीत महापौर होते..Kolhapur Corruption : महादेव मंदिराला केले भक्त निवास, लाखो रुपयांचा ढपला?; ठेकेदारासह कोल्हापूर जिल्हापरिषदेचे अधिकारीही सामील.शेतकरी कामगार पक्षाच्या मुशीत घडलेल्या कदम यांनी आयुष्यभर त्या पक्षाशी बांधिलकी जपली. विविध पक्षांच्या ऑफर्स नाकारात शेकापचा झेंडा खांद्यावर कायम ठेवला. शेतकरी सहकारी संघात संचालक व कोल्हापूर अर्बन बँकेचे अध्यक्ष सर्वसामान्य माणूस हा केंद्रस्थानी ठेवला. विविध सामाजिक संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.