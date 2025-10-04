हायलाइट्स (Highlight Summary – 3 Points)शिवकालीन वाघनखे कोल्हापुरात दाखल – ऐतिहासिक क्षण!कसबा बावडा येथील राजर्षी शाहू महाराजांच्या जन्मस्थळी (लक्ष्मी विलास पॅलेस) शिवकालीन वाघनखे दाखल झाली आहेत.मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन लवकरच“शिवशस्त्र शौर्यगाथा” प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे.सहा महिन्यांचे प्रदर्शन, पोलिस बंदोबस्त कडेकोटलक्ष्मी विलास पॅलेस येथे सहा महिन्यांसाठी वाघनखांचे प्रदर्शन खुले राहणार आहे..Wagh Nakh Arrives in Kolhapur : कसबा बावडा येथील राजर्षी शाहू जन्मस्थळ (लक्ष्मी विलास पॅलेस) येथे दोन दिवसांपूर्वी खंडेनवमीदिवशी शिवकालीन वाघनखे दाखल झाल्याचे वृत्त आहे. त्यासोबत शिवशस्त्र शौर्यगाथा प्रदर्शनही होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते याचे उद्घाटन होणार आहे. त्यांची वेळ मिळाल्यानंतर लवकरच हे उद्घाटन होईल. त्या पार्श्वभूमीवर सर्व तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासन व पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे..छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक वारशाचा एक महत्त्वाचा ठेवा आता कोल्हापूरकरांना प्रत्यक्ष पाहायला मिळणार आहे. लंडनच्या संग्रहालयात जतन केलेली वाघनखे दीर्घ प्रयत्नानंतर येथे दाखल झाली आहेत. त्याच्या प्रदर्शनाचा प्रारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे. त्यांची अद्याप वेळ मिळालेली नाही. त्यामुळेच वाघनखे दाखल होऊन नागरिकांना पाहण्यासाठी खुली केली नसल्याची चर्चा सुरू आहे..दरम्यान, वाघनखांच्या ठिकाणी कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात आहे. त्या शिवाय जिल्हा प्रशासन व पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे बारकाईने लक्ष आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनीही भेट देऊन तयारीचा आढावा घेतला आणि सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांकडून अंतिम टप्प्यातील काम सुरू आहे. ते लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Shahi Dussehra : शाही दसरा सोहळा, अडीचशे वर्षांची परंपरा; हत्तींची जागा घेतली मेबॅक मोटारीने, छत्रपतींची अगवाणी पोलिस दलाकडून.ऐतिहासिक क्षणकोल्हापूर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या विचारांचा वारसदार असलेला जिल्हा आहे. त्यासोबतच तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाशी थेट जोडलेला आहे. त्यामुळे येथे वाघनखे येणे हा ऐतिहासिक क्षण असून, कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक वारशालाही नवसंजीवनी मिळणार आहे.सहा महिने प्रदर्शनया ऐतिहासिक ठेव्याचे येथील शाहू जन्मस्थळ येथे सहा महिने जतन केले जाणार आहे. तेवढा कालावधी नागरिकांना वाघनखे पाहण्यासाठी मिळणार आहे. त्यामुळे इतिहास संशोधक, अभ्यासक, विद्यार्थी व पर्यटकांसाठी ही एक पर्वणी असणार आहे..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)1. वाघनखे कोठे दाखल झाली आहेत?➡️ कोल्हापूरच्या कसबा बावडा येथील राजर्षी शाहू महाराज जन्मस्थळी (लक्ष्मी विलास पॅलेस) येथे वाघनखे दाखल झाली आहेत.2. उद्घाटन कोणाच्या हस्ते होणार आहे?➡️ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते “शिवशस्त्र शौर्यगाथा” प्रदर्शनाचे उद्घाटन होणार आहे. त्यांच्या वेळेनुसार कार्यक्रमाची तारीख निश्चित होईल.3. प्रदर्शन नागरिकांसाठी कधी खुले होणार?➡️ मुख्यमंत्र्यांच्या उद्घाटनानंतर लगेचच सहा महिन्यांसाठी प्रदर्शन खुले करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.