Kolhapur Crime News : धक्कादायक! रिक्षाचालकाकडून अल्पवयीन मुलीची छेडछाड; पालकांनाही धमकी, कोल्हापुरात खळबळ

Kolhapur Crime : अतुल मंडपे : हातकणंगले (जि. कोल्हापूर) अल्पवयीन मुलीची छेड काढून लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन केल्याप्रकरणी प्रमोद रामचंद्र घारगे (वय, ४०) या वडाप रिक्षाचालकाविरुद्ध हातकणंगले पोलिसांत बालकांचे लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक (POCSO) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या प्रकरणी पिडीत मुलीच्या आईने फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीत म्हटले आहे की, घारगे याने मुलीशी गैरवर्तन केले. या घटनेबाबत मुलीच्या वडिलांनी त्याला फोन करून जाब विचारला असता, घारगे याने त्यांनाही धमकी देऊन शिवीगाळ केली..Kolhapur Schoolboy : विद्युत तारेवर पतंग अडकला शाळकरी मुलगा काढायला गेला अन् घडलं विपरित... कोल्हापुरातील शाळकरी मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू.या प्रकरणाचा अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक पिलाणी करीत आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात काही राजकीय व्यक्तींकडून हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. तर घारगे हा विद्यार्थ्यांना नियमीत शाळेला सोडत असतो, यातून त्याने हा प्रकार केल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.