कोल्हापूर

Kolhapur Crime News : धक्कादायक! रिक्षाचालकाकडून अल्पवयीन मुलीची छेडछाड; पालकांनाही धमकी, कोल्हापुरात खळबळ

Molests Minor Girl : कोल्हापूरात धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. रिक्षाचालकाने अल्पवयीन मुलीची छेडछाड करून तिच्या पालकांनाही धमकी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.
Kolhapur Crime News

कोल्हापूरात धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. रिक्षाचालकाने अल्पवयीन मुलीची छेडछाड करून तिच्या पालकांनाही धमकी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Crime : अतुल मंडपे : हातकणंगले (जि. कोल्हापूर) अल्पवयीन मुलीची छेड काढून लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन केल्याप्रकरणी प्रमोद रामचंद्र घारगे (वय, ४०) या वडाप रिक्षाचालकाविरुद्ध हातकणंगले पोलिसांत बालकांचे लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक (POCSO) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
crime
Crime News
crime news in marathi
Ichalkaranji
Pocso Law
POCSO Act
crime news marathi
Pocso Crime
crime news today
Pocso court
Crime News Kolhapur
Crime Against Girl
pocso

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com