Kolhapur Crime News : हुपरीत मुलानेच आई-वडिलांचा खून करण्याचं खर कारण आलं समोर, पहाटे पाणी भरत असलेल्या निरागस आईच्या गळ्यावर काच मारली अन्

Son Kills Parents Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी येथे काल धक्कादायक घटना उघडकीस आली. मुलानेच आई-वडिलांचा खून केल्यामागचं खरं कारण पोलिस तपासात समोर आलं आहे.
Son kills parents in Hupari village

Son kills parents in Hupari village

Sandeep Shirguppe
Updated on

Hupari Killing Case : हुपरी येथे पोटच्या मुलाने जन्मदात्या वृद्ध आई-वडिलांचा विळतीच्या धारधार पात्याने हाताच्या नसा कापून, तसेच त्यांच्या डोक्यात व तोंडावर काठीने जोरदार प्रहार करून निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना आज पहाटे सव्वापाचच्या सुमारास घडली.

Yalgud hupari

