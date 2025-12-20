Kolhapur Crime News : हुपरीत मुलानेच आई-वडिलांचा खून करण्याचं खर कारण आलं समोर, पहाटे पाणी भरत असलेल्या निरागस आईच्या गळ्यावर काच मारली अन्

Hupari Killing Case : हुपरी येथे पोटच्या मुलाने जन्मदात्या वृद्ध आई-वडिलांचा विळतीच्या धारधार पात्याने हाताच्या नसा कापून, तसेच त्यांच्या डोक्यात व तोंडावर काठीने जोरदार प्रहार करून निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना आज पहाटे सव्वापाचच्या सुमारास घडली..विजयमाला नारायण भोसले (वय ७०) व नारायण गणपतराव भोसले (वय ८२) असे आई-वडिलांचे, तर सुनील नारायण भोसले (वय ४८) असे खून करणाऱ्या नराधमाचे नाव आहे. खुनानंतर तो स्वतः हुपरी पोलिस ठाण्यात हजर झाला. घराच्या वाटणीच्या कारणातून त्याने कृत्य केल्याचे सांगितले. पोलिसांनी त्यास अटक केली असून, या दुहेरी हत्याकांडाच्या घटनेने शहर हादरून गेले आहे..घटनास्थळ तसेच पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, येथील महावीरनगर येथे अल्फा लाईन गल्लीत भोसले कुटुंबीय राहतात. नारायण भोसले यांना तीन मुले आहेत. त्यापैकी थोरले चंद्रकांत राधानगरी, तर दुसरे संजय हे वेंगरूळ (ता. भुदरगड) येथे सराफी व्यवसायानिमित्त वास्तव्यास आहेत. धाकटा सुनील आई-वडिलांसोबत राहायचा. त्यास एक मुलगा व मुलगी आहे. सततच्या वादास कंटाळून त्याची पत्नी वर्षभरापासून मुलांसह बेळगाव येथे माहेरी गेली आहे..नारायण हे पत्नीसमवेत तीन खोल्यांच्या दुपाकी कौलारू घरात राहत; तर सुनील घराला लागूनच पत्र्याच्या शेडमध्ये राहायचा. सुनीलला घराची वाटणी हवी होती. त्याबाबत चालढकल होत असल्यामुळे त्याचा राग त्याच्या मनात होता. यावरून त्याचा आई-वडिलांसोबत सतत वाद होत होता. त्यातूनच त्याने टोकाचे पाऊल उचलत आज पहाटे वृद्ध आई-वडिलांचा क्रूरपणे खून केला..Kolhapur Double Killed Hupari : धक्कादायक! हुपरीत काळजाला चटका लावणारी घटना; मुलानेच वृद्ध आई-वडिलांचा केला निर्घृण खून.भोसले दांपत्य रात्री जेवण करून आपल्या खोलीत झोपले होते. आज पहाटे नळाला पाणी आले. त्यामुळे विजयमाला झोपेतून उठून पाणी भरत होत्या. त्यावेळी माथेफिरू बनलेल्या सुनीलने घरातील एका मूर्तीची काचेची पेटी फोडली. त्यातील काचेचा तुकडा व भाजी कापायच्या विळतीचे पाते हातात घेऊन त्याने काही कळायच्या आत पाणी भरत असलेल्या आई विजयमाला यांच्यावर हल्ला केला. तोंडावर व गालांवर वर्मी लागल्याने तसेच उजव्या हाताची नस खोलवर कापल्याने मोठा रक्तस्त्राव होऊन त्या जागीच गतप्राण झाल्या. त्यानंतर त्याने आपला मोर्चा वडिलांकडे वळवला. मधल्या खोलीत गाढ झोपेत असलेल्या नारायण यांच्या डोक्यात लाकडी काठीने जोराचा प्रहार केला व त्यांच्याही उजव्या हाताची नस कापली. त्यात तेही जागीच ठार झाले..खून केल्यानंतर सुनीलने घराला बाहेरून कडी लावली व घराबाहेर निर्विकारपणे दात घासत उभा होता. त्यावेळी त्याचे मित्र समोरून जात असता त्यांना आई-वडिलांना संपवल्याचा इशारा केला. मित्रांनी घरात जाऊन पाहिले असता त्यांना नारायण यांचा खून झाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, सुनीलने थेट पोलिस ठाणे गाठत खून करून आल्याचे सांगितले. पोलिस निरीक्षक एन. आर. चौखंडे, सहाय्यक निरीक्षक विक्रम शिंदे आदींनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यावेळी दुहेरी हत्याकांड झाल्याचे उघडकीस आले..दरम्यान, या घटनेची गंभीरपणे दखल घेत जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, अपर पोलिस अधीक्षक धीरजकुमार, पोलिस उपअधीक्षक आण्णासाहेब जाधव, विक्रांत गायकवाड आदी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. तसेच तपासकामी मार्गदर्शन केले. दरम्यान, ठसे तज्ज्ञांचे पथकही दाखल झाले होते..भावजयीच्या दिशेने भिरकावला फरशीचा तुकडा..!काहीतरी अघटीत घडल्याची चाहूल लागल्याने शेजारी राहणाऱ्या चुलत भावजयीने काय झालं आहे? अशी विचारणा सुनीलकडे केली. त्यावेळी सुनीलने त्यांच्या दिशेने फरशीचा तुकडा भिरकावत त्यांना धमकावले. त्यामुळे त्या घाबरून घरात पळाल्या. खुनानंतर रक्ताळलेले विळतीचे पाते तसेच काठी पाण्याने धुऊन त्याने घराबाहेर लपवून ठेवल्याचे पंचनाम्यावेळी आढळून आले..मोठ्या अपघातातून बचावले होते नारायण...!साधारण १५-२० वर्षांपूर्वी नारायण हे आपल्या नातेवाइकातील एका मुलाच्या विवाहानिमित्त देवदर्शनासाठी सहलीला गेले होते. त्यावेळी परत येत असताना त्यांच्या वाहनाचा कऱ्हाडजवळ महामार्गावर अपघात घडला. त्यात सहा लोकांना जीव गमवावा लागला. त्यात ते सुदैवाने बचावले होते. त्या घटनेची आज चर्चा होत होती. ते चांदी व्यावसायिक तसेच धार्मिक मार्गातील गृहस्थ होते. मुले कर्ती झाल्यानंतर व्यवसायातून अंग काढून घेतले. ग्रामदैवत अंबाबाई देवीची यात्रा तसेच नवरात्र उत्सवाच्या विविध उपक्रमांत ते अग्रक्रमाने सहभागी व्हायचे. त्यांच्या खुनाचे वृत्त समजताच नातेवाइकांनी केलेल्या आक्रोशामुळे अनेकांना गलबलून आले. घटनास्थळी बघ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. शहरात प्रथमच घडलेल्या दुहेरी हत्याकांडाने खळबळ उडाली असून, हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.