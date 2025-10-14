Kolhapur Sister Harassment : बहिणीची छेड काढल्याच्या कारणावरून तरुणास एडक्याने मारहाण, कोल्हापुरातील धक्कादायक घटना

बहिणीच्या छेडछाडीच्या कारणावरून हल्ला:एका तरुणाने ओळखीच्या तरुणीस भेटायला गेल्याने वाद निर्माण झाला. संशयितांनी “बहिणीला शिवी दिलीस” या कारणावरून त्याच्यावर जीवघेणा हल्ला केला.ऐडका व बेल्टने मारहाण:चार जणांनी मिळून पीडितावर एडक्या (लोखंडी रॉड) व कंबरपट्ट्याने बेदम मारहाण केली, यात तो गंभीर जखमी झाला.चार अल्पवयीन आरोपी ताब्यात, खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा:शाहूपुरी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करून चार संशयित अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न (IPC 307) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Crime News In Kolhapur : बहिणीची छेड काढल्याच्या कारणावरून एकास काल रात्री एडक्यासह कंबर पट्ट्याने बेदम मारहाण केली. यात फिर्यादी गंभीर जखमी झाला. घटनास्थळी पोलिस उपअधीक्षकांसह निरीक्षकांनी भेट दिली. चार संशयित अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. याची नोंद शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात झाली..एक तरुण त्याच्या ओळखीच्या तरुणीस भेटण्यासाठी गेला होता. त्यावेळी तेथे असलेल्या एका मुलाने ‘माझ्या बहिणीला शिवी दिली, आज तुला जिवंत सोडत नाही, तुला मारूनच टाकतो’ असे म्हणून त्याला येडक्याने मारहाण केली. एकाने बेल्टने इतर दोघांनी मारहाण केली. पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील, पोलिस निरीक्षक संतोष डोके यांनी घटनास्थळी भेट दिली. संशयितांवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा नोंद केला आहे..Kolhapur Crime : १२ कोटी ३५ लाखांची फसवणूक! बाळूमामांच्या दरबारात पाया पडायला आला अन्, पोलिसांच्या सापळ्यात बरोबर अडकला....वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ):प्र.१: ही घटना कुठे आणि केव्हा घडली?उ. ही घटना शाहूपुरी परिसरात काल रात्री घडली असून, शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे.प्र.२: फिर्यादीला काय दुखापत झाली आहे?उ. हल्ल्यात फिर्यादी गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.प्र.३: आरोपी कोण आहेत?उ. आरोपी हे चार अल्पवयीन मुलं असून, त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.प्र.४: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?उ. पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील आणि निरीक्षक संतोष डोके यांनी घटनास्थळी भेट दिली; संशयितांवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.