कोल्हापूर

Kolhapur Sister Harassment : बहिणीची छेड काढल्याच्या कारणावरून तरुणास एडक्याने मारहाण, कोल्हापुरातील धक्कादायक घटना

Kolhapur Crime : कोल्हापूरमध्ये बहिणीची छेड काढल्याच्या कारणावरून एका एडक्याने तरुणास बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
Kolhapur Sister Harassment

कोल्हापुरातील धक्कादायक घटना

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

बहिणीच्या छेडछाडीच्या कारणावरून हल्ला:

एका तरुणाने ओळखीच्या तरुणीस भेटायला गेल्याने वाद निर्माण झाला. संशयितांनी “बहिणीला शिवी दिलीस” या कारणावरून त्याच्यावर जीवघेणा हल्ला केला.

ऐडका व बेल्टने मारहाण:

चार जणांनी मिळून पीडितावर एडक्या (लोखंडी रॉड) व कंबरपट्ट्याने बेदम मारहाण केली, यात तो गंभीर जखमी झाला.

चार अल्पवयीन आरोपी ताब्यात, खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा:

शाहूपुरी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करून चार संशयित अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न (IPC 307) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Crime News In Kolhapur : बहिणीची छेड काढल्याच्या कारणावरून एकास काल रात्री एडक्यासह कंबर पट्ट्याने बेदम मारहाण केली. यात फिर्यादी गंभीर जखमी झाला. घटनास्थळी पोलिस उपअधीक्षकांसह निरीक्षकांनी भेट दिली. चार संशयित अल्‍पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. याची नोंद शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात झाली.

