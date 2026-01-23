Jaysingpur Killing Case : धक्कादायक! पत्नीला सायंकाळी डोंगरावर फिरवायला नेतं केला खून, जयसिंगपूर जवळील निमशिरगाव येथील घटना

Wife Murder Husband Kolhapur : चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीचा दगड व धारदार शास्त्राने वार करून खून केल्याचा प्रकार निमशिरगाव (ता. शिरोळ) येथील तुकाई डोंगरावर आज रात्री नऊच्या दरम्यान घडला. सायराबानू उमर पुळुसकर (वय २७, रा. बोर्गी, ता. जत जि. सांगली) असे मृत महिलेचे नाव आहे. जयसिंगपूर पोलिसांनी याप्रकरणी संशयित पती उमर मैनुद्दीन पुळुसकर (वय २८ रा. बोर्गी, ता. जत जि. सांगली) याला ताब्यात घेतले आहे..याबाबत जयसिंगपूर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, दानोळी येथील मामाकडे जाऊ या असे सांगून उमरने पत्नीला दानोळी येथे आणले. दोघेही दानोळीत थांबले. त्यानंतर तेथून फिरायला जाऊ, असे सांगून दोघेही दानोळीतून बाहेर पडले. उमरने तिला तेथून निमशिरगावच्या तुकाई डोंगरावर नेले. तेथे तिच्यावर चारित्र्याचा संशय घेत दगड व धारदार शस्त्राने हल्ला केला..डोक्यावर वर्मी घाव बसल्याने पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर संशयित उमर याने दानोळी येथील मामाला फोन करून घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर मामाने निमशिरगाव येथील पोलिस पाटीलांशी संपर्क साधून खुनाची माहिती दिली..त्यानंतर पोलिसपाटीलांनी ही माहिती जयसिंगपूर पोलिसांना दिली. पोलिस निरीक्षक सत्यवान हाके पथकासह तुकाई डोंगरावर रात्री साडेनऊच्या सुमारास पोहचले. रात्री उशिरा पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सांगली सिव्हिल रुग्णालयात पाठवण्यात आला होता. चारित्र्याच्या संशयावरून खून केल्याची कबुली उमर याने जयसिंगपूर पोलिसांना दिली आहे. या दांपत्यास दोन मुलगे व तीन महिन्यांची मुलगी आहे. खुनाची घटना समजतात निमशिरगाव व दानोळी परिसरातील नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती..Jaysingpur PHC : अपघात, संशयित मृत्यूंसाठी दिलासा! जयसिंगपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अत्याधुनिक शवविच्छेदन गृह .भीतीने उडाली गाळणनिमशिरगाव परिसरातील डोंगरावर महिलेचा खून झाल्याची माहिती गुरुवारी रात्री परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली. यानंतर गावकऱ्यांनी तुकाईच्या डोंगराकडे धाव घेतली. खुनाच्या घटनेने गावात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.