Hasan Mushrif : सासऱ्यांनी सुरू केलेल्या डिबेंचरविरोधात सुनेचा मोर्चा, ढोंगी माणसांना लोक ओळखून, हसन मुश्रीफांचा कोणावर रोख...

Kolhapur Politics News : 'ज्यांच्या सासऱ्यांच्या हातात तीस-पस्तीस वर्षे सत्ता होती, त्यांच्या काळात डिबेंचरची पद्धत सुरू झाली. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली डिबेंचरविरोधात मोर्चा काढला जातो. मोर्चात दोन-तीन माजी संचालकही होते, त्यांच्याही काळात डिबेंचर कपात होत होती. त्यामुळे लोक अशा ढोंगी माणसांना चांगलेच ओळखतात', असा पलटवार वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 'गोकुळ' संचालिका शौमिका महाडिक यांच्यावर त्यांचे नाव न घेता केला. गोकुळ दूध संघात वसुबारसनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. गेल्या चार वर्षांत उत्पादकांना न्याय दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले..मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, 'गोकुळला यावर्षी सर्वाधिक चांगला फायदा झाला. त्यामुळे जादा डिबेंचर निघाले हे खरे आहे. पण, त्यासोबत इतिहासात कधीही निघाले नव्हते एवढे प्रतिलिटर दोन रुपये ४५ पैसे दूध फरक बिल दिले आहे. तेवढ्या पटीत डिबेंचरही दिले आहे. दरम्यान, आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार भविष्यात डिबेंचरचा मुद्दाच येऊ नये. डिबेंचरला ७.८० टक्के व्याज द्यायचे, त्यानंतर शेअर्सला ही रक्कम जमा झाल्यानंतर ११ टक्के व्याज द्यायचे. त्यानंतर आयुष्यभर जोखीम पत्करण्याऐवजी आयकर भरून जी रक्कम देता येते ती देऊन टाकली पाहिजे. गोकुळ विकासासाठी जी रक्कम काढता येते ती काढली पाहिजे. त्यामुळे गोकुळने एक समिती स्थापन करून दूध संस्थांकडून डिबेंचर घेतल्यावर कोणता फायदा होणार आणि गोकुळचा काय फायदा होणार हे पटवून सांगावे.'.उत्पादकांना दिला सर्वाधिक दूध फरक'गोकुळला काटकसरीच्या कारभारामुळे ऐतिहासिक नफा झाला आहे. दूध फरक दरात प्रतिलिटर वीस पैसे वाढवून प्रतिलिटर दोन रुपये ४५ पैसे दिले आहे. त्यामध्ये कपात केली नाही. त्याशिवाय आयकर बसणार म्हणून डिबेंचर कपातीचा निर्णय घेतला. त्याला ७.८० पैसे व्याज दर दिला जाणार आहे. संचालक मंडळात एकमत आहे. गेल्यावेळी आम्ही डिबेंचरचा विषय घेतला होता. पण, आम्ही समजून घेतले आहे. आयकर भरूनच निव्वळ नफा काढावा लागतो, हे मोर्चा काढणाऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे', असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले..विमान उडाले आणि दुसऱ्या दिवशी वाढीवचे पत्र मिळालेमंत्री मुश्रीफ म्हणाले, 'गोकुळचे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ परदेश दौऱ्यावर जाणार होते. त्यांना परत बोलावून अध्यक्षपदाची धुरा दिली. त्यावेळचा रद्द झालेला दौरा त्यांनी आता नियोजित केला होता. यामध्ये आम्ही लंडन गेलो, त्यावेळी काही जण फॅमिलीसह आले होते. पण, मी आणि के. पी. पाटील आम्ही दोघे एकटेच गेलो होतो. त्यामुळे नविद मुश्रीफ त्यांच्या आईसह सर्वांना घेऊन लंडनला गेल्यामुळे मला काही बोलता आले नाही. त्यांचे विमान उडाले आणि इकडे वाढीवचे पत्र मिळाले, नाहीतर नविद यांचा दौरा पुन्हा रद्द केला असता.'अरुण डोंगळे-विश्वास पाटील निगरगट्ट कातडीचेडिबेंचरचा वादग्रस्त मुद्दा समोर आल्यानंतर संघातील वरिष्ठ संचालकांनी कातडी बचाव धोरण स्वीकारले होते का? या प्रश्नावर 'विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे निगरगट्ट कातडीचे बाहेत. ते कशाला कातडी बचाव करतील. ते अनुभवी आहेत. ते कधीच कातडी बचाव करणार नाहीत', अशी मिश्कील टिप्पणी मंत्री मुश्रीफ यांनी करताच एकच हशा पिकला..Gokul Dudh Sangh : गोकुळ दूध संघाकडून दूध उत्पादकांची दिवाळी गोड, दूध खरेदी दरात केली वाढ.मुश्रीफ यांचा भाबडेपणा ...आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले, 'मित्र म्हणून माझ्या शुभेच्छा सतेज पाटील यांच्यासोबत असतात. पण, मित्र म्हणून माझे कधी कधी तरी त्यांनी ऐकावे. ते कधी कधी माझं ऐकत नाहीत. मुश्रीफसाहेब, मी ही गोष्ट बोलणार नव्हतो, त्यांना तुमचा भाबडेपणा माहिती नाही. मुश्रीफ यांचा भाबडेपणा तुम्हाला लक्षात येईना. यासाठी साक्षीदार हवा असेल, तर मी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनाही घेऊन येतो.' यावर आमदार सतेज पाटील यांनी, 'शशिकांत पाटील यांना पटलं, तर मलाही पटलं,' असं वक्तव्य केले. याला उत्तर देत, 'शशिकांत यांना पटले, पण तुम्हाला पटत नाही ही खंत आहे,' असेही नरके म्हणाले.डिबेंचरबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढणार ः सतेज पाटील'गोकुळने वैयक्तिक कोणाचे प्रकल्प घेतले नाहीत. शेतकरी, दूध उत्पादकांच्या हिताचेच प्रकल्प सुरू केले आहेत. कोणाचा जावई मोठा करण्याचे काम आम्ही केले नाही, तर दूध उत्पादकाला मोठे करण्याचे काम केले आहे. संघ कोणत्या तरी व्यापाऱ्याकडे जाण्यापेक्षा कष्टकरी दूध उत्पादकांकडे राहिला पाहिजे. काटकसरीचा कारभार करत उत्पादकांना प्रतिलिटर चौदा ते पंधरा रुपयांची दरवाढ दिली आहे. तसेच, आयकर भरून जर आपल्याला परवडत असेल, प्रकल्प सुरू करण्यासाठी वेगळा निधी काढता येतो का?, हे पाहून भविष्यात जिल्ह्यात डिबेंचरचा विषय येणार नाही. डिबेंचरवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाईल, यादृष्टीने आम्ही पाऊल उचलू,' असा विश्र्वास आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला.