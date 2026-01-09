कोल्हापूर

Shoumika Mahadik : शौमिका महाडिक जिल्हा परिषद निवडणूक लढवणार की नाही, ४ शब्दात कंडका पाडला...

Kolhapur Politics : मी स्वतः कोणत्याही जिल्हा परिषद मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास इच्छुक नाही, असे शौमिका महाडिक यांनी स्पष्ट केले आहे.
Shoumika Mahadik Election Decision : ‘मी स्वतः कोणत्याही जिल्हा परिषद मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास इच्छुक नाही,’ असे भारतीय जनता पक्षाच्या महिला आघाडी प्रदेश उपाध्यक्ष शौमिका महाडिक यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकारी आढावा बैठकीत जाहीर केले.

