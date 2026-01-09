Shoumika Mahadik : शौमिका महाडिक जिल्हा परिषद निवडणूक लढवणार की नाही, ४ शब्दात कंडका पाडला...

Shoumika Mahadik Election Decision : ‘मी स्वतः कोणत्याही जिल्हा परिषद मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास इच्छुक नाही,’ असे भारतीय जनता पक्षाच्या महिला आघाडी प्रदेश उपाध्यक्ष शौमिका महाडिक यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकारी आढावा बैठकीत जाहीर केले..याच बैठकीत शौमिका महाडिक यांनी कुंभोज जिल्हा परिषद मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याने केली होती. त्याला उत्तर देताना महाडिक यांनी माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या शिकवणीचा दाखला देत सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी मिळायला हवी. आमदार अमल महाडिक हे जिल्हा परिषद सदस्य असताना आमदार झाल्याने त्यांच्या रिक्त जागेवर आपण निवडणूक लढविली होती, असे स्पष्ट केले..जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सहा जिल्हा परिषद आणि बारा पंचायत समिती मतदारसंघातील इच्छुक उमेदवार, बूथप्रमुख आणि भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी यांची पुलाची शिरोली येथील सांगली फाटा येथे आज आढावा बैठक घेण्यात झाली. जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन निंबाळकर व महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष पुष्पा पाटील प्रमुख उपस्थित होते.यावेळी शौमिका महाडिक म्हणाल्या, ‘उमेदवारी मागताना सामान्य माणसाच्या सुख दुःखात सहभागी होणारा, मतदारांच्या प्रश्नांची जाणीव असणारा, याशिवाय मतदारसंघाचा भौगोलिक, सामजिक आणि राजकीय अभ्यास असणाऱ्या उमेदवाराला प्राधान्य राहील. निवडून येण्याची पात्रता आणि जनमानसातील प्रतिमा या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत.’.जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन निंबाळकर म्हणाले, ‘जनमानसात स्वच्छ प्रतिमा असणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून होणार आहे. महायुतीमध्ये भाजप हा मोठा भाऊ आहे. त्यामुळे कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा, सौर कृषिपंप आशा विविध योजनांच्या माध्यमातून महिला आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाने केले आहे.’.Mahadevrao Mahadik Video : वय ८५, पण अजून नाणं खणखणीत! आप्पा महाडिकांचा ऊस खातानाचा व्हिडिओ व्हायरल....यावेळी पक्षाच्या वतीने इच्छुकांना फॉर्म देण्यात आले. शनिवारपर्यंत हे फॉर्म भरून पक्षाकडे जमा करायचे आहेत. त्यानंतर इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या जातील, असे सांगण्यात आले. बैठकीस भारतीय जनता पक्षाचे तालुका पदाधिकारी, मंडल निरीक्षक, बूथप्रमुख आणि घुणकी, भादोले, शिरोली, आळते, कुंभोज व रुकडी या सहा जिल्हा परिषद मतदारसंघांतील इच्छुक उमेदवार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.