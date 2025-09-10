Shoumika Mahadik : शौमिका महाडिकांच्या एका वाक्याने भाकरी फिरणार? गोकुळ दूध संघात सभासदांचे गट्टा मतदान असलेल्या आबाजी पुढच्या निवडणुकीत कोणासोबत

Gokul Milk Kolhapur Politics : ‘आबाजी..पुढच्या वर्षी आपल्याला वेगळ्या भूमिकेत भेटायचे आहे’, या ‘गोकुळ’ संचालिका शौमिका महाडिक यांनी ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील यांना उद्देशून केलेल्या वक्तव्याने उपस्थित संचालकांच्या भुवया उंचावल्या. यावर ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील यांनी मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. तर बसण्यासाठी न दिलेल्या खुर्चीबाबत महाडिक यांनी तक्रार करताच क्षणाचाही विलंब न लावता ‘तुम्हाला व्यासपीठावर मानाची खुर्ची दिली जाते. पण, तुम्हीच कधी मान घ्यायला व्यासपीठावर आला नाही. आजही तुम्हाला व्यासपीठावर खुर्ची ठेवली आहे. तुम्ही अजूनही येऊन बसू शकता,’ असे आवाहन ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी केले..‘गोकुळ’च्या सभेसाठी येणाऱ्या सभासदांच्या स्वागतासाठी सभागृहाबाहेर उभारलेल्या संचालक मंडळामध्ये समोरासमोरच खुमासदार टोलेबाजी रंगली. शौमिका महाडिक यांच्या व्यतिरिक्त इतर सर्व संचालक सकाळपासूनच सभासदांच्या स्वागतासाठी प्रवेशद्वारासमोर उभे होते. दुपारी बारा वाजता महाडिक सभागृहाजवळ आल्या. अध्यक्ष मुश्रीफ यांच्यासह ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे यांनाही त्यांनी नमस्कार करत त्या सभासदांच्या स्वागतासाठी उभ्या राहिल्या. सत्ताधारी संचालक आणि विरोधी पक्षाच्या संचालिका स्वागतासाठी एकत्र उभे असल्याचे पाहून सभासदांनी आश्चर्य व्यक्त केले. यावेळी संचालकांत खुमासदार चर्चा रंगलीच, पण एकमेकांचे चिमटेही काढले..एकत्र आलेल्या संचालकांमध्ये ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील म्हणाले, ‘पूर्वी आप्पा (महादेवराव महाडिक) म्हणायचे, पृथ्वी गोल आहे. कोण कुठेही गेला तरी पुन्हा त्याच ठिकाणी येतो.’ यावर शौमिका महाडिक म्हणाल्या, ‘आबाजी, पुढच्या वर्षी आपल्याला वेगळ्या भूमिकेत भेटायचे आहे.’ मात्र, ही वेगळी भूमिका कोणती, हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केले नाही. श्री. पाटील यांनीही त्याला काही उत्तर दिले नाही. अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांच्यासह इतर संचालकांसोबत शौमिका महाडिक स्वागताला उभ्या असल्याचे पाहून एकाने मुश्रीफ यांना यावर्षीची सभा शांततेत होणार का? असा सवाल केला. यावर, ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांनी हा प्रश्न नविद यांना विचारण्याऐवजी ‘त्यांच्या लाडक्या बहिणीला म्हणजे महाडिक यांना विचारा,’ अशी मिश्कीकिल टिप्पणी करताच सर्वच संचालकांमध्ये जोरदार हशा पिकला. यातच डोंगळे यांनी घड्याळात पाहत सभेची वेळ होत आली, महाडिक यांना सभागृहात जाऊ द्या, अशी विनंती केली..Kolhapur District Bank : कोल्हापूर जिल्हा बँकेचा शेतकऱ्यांच्या पोरांना मोठा दिलासा, शैक्षणिक कर्ज बारावरून आठ टक्के.यावर अध्यक्ष मुश्रीफ यांनीही त्यांच्या बसण्याची व्यवस्था केल्याचे सांगितले. हाच धागा पकडत महाडिक म्हणाल्या ,‘गेली चार वर्षे मला सभासदांमध्ये उभे केले. बसायला खुर्चीही दिली नाही’, असा टोला लगावला. यावर क्षणाचाही विलंब न लावता, ‘तुम्हाला नेहमीच मानाची खुर्ची दिली होती. तुम्ही व्यासपीठावर आलाच नाही. आजही तुमची खुर्ची व्यासपीठावर आहे. तुम्ही मानाने त्यावर बसू शकता’, असा निशाणा अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी साधला. दरम्यान, आमदार सतेज पाटील हे सभागृहाजवळ आल्यानंतर महाडिक सभागृहात गेल्या. त्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफ आल्यानंतर मंत्री मुश्रीफ आणि आमदार सतेज पाटील यांच्या जोरदार घोषणा देण्यात आल्या..मंत्री मुश्रीफ-राहुल पाटील एकाच गाडीतूनमंत्री हसन मुश्रीफ आणि जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल पाटील हे कागल येथील शासकीय विश्रामगृहातून एकाच वाहनातून सभेच्या ठिकाणी आले. याठिकाणी गोकुळच्या विविध उत्पादनाच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन मंत्री मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुश्रीफ यांनी राहुल पाटील यांनाही नारळ फोडण्याचा मान दिला.‘गोकुळ’मध्ये फक्त अध्यक्षच महायुतीचेशौमिका महाडिक यांची प्रतिक्रिया घेणाऱ्या पत्रकारांनी गोकुळमध्ये सध्या महायुतीची सत्ता आहे, असे वाक्य उच्चारताच ‘गोकुळ’मध्ये फक्त अध्यक्षच महायुतीचा आहे, असा टोला त्यांनी लगावला..आता आभार मानायचे राहिले ... एकाच ठिकाणी उभे असणाऱ्या अध्यक्ष नविद मुश्रीफ आणि संचालक शौमिका महाडिक यांना प्रसारमाध्यमांनी विविध प्रश्न विचारले. यामध्ये, आमच्या लाडक्या बहिणींनी जे प्रश्न विचारले आहे, त्याला उत्तर दिली आहेत, असे मुश्रीफ म्हणाले. तर, गोकुळने लेखी उत्तरे पाठविली आहेत. ती अजून मिळायची आहेत, असा खुलासा महाडिक यांनी केला. संचालकांमध्ये झालेल्या जोरदार चर्चेनंतर, ‘आता काय शिल्लक राहिले’, असा सवाल एका संचालकाने केला. यावर ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील यांनी आता फक्त आभार मानायचे राहिले आहे, बाकी सभा संपलीच म्हणायची, अशी मिश्कील टिप्पणी केली. यावरही जोरदार हशा पिकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.