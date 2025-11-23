Ghulam Nabi Azad: झोपलेल्या पक्षांना विजय मिळवणे अशक्य: गुलाम नबी आझाद; काँग्रेस नेतृत्वावर साधला निशाणा

कोल्हापूर : बिहारच्या निवडणुकीत भाजपला यश मिळाले. त्याचदिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत विजय मिळविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. इतर पक्ष मात्र बंगालच्या निवडणुकीबाबत गाफिल आहेत. झोपलेल्या राजकीय पक्षांना निवडणुका जिंकता येत नाहीत, असे सांगत जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी आज काँग्रेस नेतृत्वावर निशाणा साधला. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...एका कार्यक्रमानिमित्त येथे आलेल्या गुलाम नबी आझाद यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘दीर्घकाळ काँग्रेसमध्ये सक्रिय होतो; आता राजकारणापासून थोडा वेगळा होत सामाजिक कार्यात सक्रिय आहे. राजर्षी शाहू महाराजांचे कोल्हापूर हे उत्तम कामाचे प्रतीक आणि सुंदर शहर आहे. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेले हे शहर शेती, उद्योग आणि व्यवसायातही संपन्न आहे. यापूर्वीही एकदा येथे आलो असून, पुन्हा येण्याचे समाधान आहे.’.त्यांनी सांगितले की, पहलगाम हल्ल्याच्या घटनेचा निषेध करावा तितका कमीच आहे. या घटनेनंतर काश्मीरमधील शेकडो विमान उड्डाणे रद्द झाली आणि दररोज येणारे हजारो पर्यटक येणे थांबले. पर्यटनावर आधारित वाहतूक व्यवसाय, हॉटेल, होमस्टे चालवणाऱ्या अनेकांचे मोठे नुकसान झाले. कर्जाचे हप्ते भरणेही कठीण झाले. इतर राज्यांतील उद्योजकांनीही काश्मीरमध्ये व्यवसाय सुरू केले होते, त्यांनादेखील फटका बसला. मात्र, आज परिस्थिती बदलली आहे. असा हल्ला पुन्हा होऊ नये, यासाठी सैन्य, पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणा सज्ज आहेत. त्यामुळे पर्यटक काश्मीरमध्ये येण्यास हरकत नाही.’.ईव्हीएम संदर्भात ते म्हणाले, ‘निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमच्या वापराबाबत आरोप होतात. ईव्हीएमवर टीका करणे सोपे असले तरी ते सिद्ध करता आलेले नाही. काँग्रेसमध्ये असताना मी पक्षाला अनेक सल्ले दिले; परंतु ते मान्य झाले नाहीत आणि त्यातून मतभेद निर्माण झाले. तो विषय आता मागे पडला आहे. त्यामुळे आता मी काँग्रेसला कोणताही सल्ला देत नाही. मी राजकीय घडामोडींपासून दूर आहे.’.MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...मतचोरीच्या आरोपांना अर्थ नाही !श्री. आझाद म्हणाले, ‘निवडणुकीतील पराभवानंतर विरोधक पाच वर्षे शांत बसतात आणि निवडणुका जवळ आल्या की सक्रिय होतात. त्यामुळे पराभव ओढवतो.’ त्यातून अनेक जण मतचोरीचे आरोप करीत राहतात; पण ते सिद्ध करता येत नाहीत. त्यामुळे अशा आरोपांना अर्थ राहत नाही, अशी अप्रत्यक्ष टीका त्यांनी काँग्रेस व राहुल गांधी यांच्यावर केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.