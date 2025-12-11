Kolhapur Smart Meter : स्मार्ट मीटरचा ‘करंट’ धक्का! वाठार शेतकऱ्याला तब्बल २.३३ लाखांचे वीज बिल; शिवसेनेचा उपहासात्मक सत्कार

घुणकी : वाठार (ता. हातकणंगले) येथील शेतकरी बापू भिम्माण्णा चौगुले यांचे घरगुती वीज बिल स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर त्यांना तब्बल २ लाख ३३ हजार ८९० रुपयांचे वीज बिल आले. त्यामुळे शिवसेनेतर्फे (ठाकरे गट) वाठार तर्फ वडगाव येथील वीज महावितरण कार्यालयातील शाखा अभियंता अमोल तावरे यांचा वीज बिलाच्या निषेधार्थ उपहासात्मक सत्कार करून निषेध नोंदवला..वाठार येथील शेतकरी बापू भिम्माण्णा चौगुले यांच्या घरातील वीज बिल दरमहा सुमारे १२०० रुपयांपर्यंत येत होते. नोव्हेंबरचे रीडिंग १०६९२ युनिट झाल्याने दोन लाख ३३ हजार ८९० रुपयांचे वीज बिल आले आहे. .Kolhapur News : केर्लीची जाफराबादी म्हैस आणि रांगोळीची एचएफ गाय चमकल्या; ‘गोकुळश्री’ स्पर्धेत कोल्हापूरातील उत्पादकांचा जलवा.शिवसेनेतर्फे (ठाकरे गट) वाठार तर्फ वडगाव येथील महावितरण कार्यालयातील वाठार शाखा अभियंता अमोल तावरे यांची भेट घेतली. वीज बिलाच्या निषेधार्थ सत्कार करून निषेध नोंदवला. स्मार्ट मीटर तत्काळ काढून घेणे, नवीन स्मार्ट मीटर बसविणे, थांबविणे आणि आलेली बिलांची दुरुस्ती करण्याची मागणी यावेळी केली. .अन्यथा, तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. स्मार्ट मीटरमधील दोषांमुळे आले असावे. दुरुस्त करून देऊ, अशी ग्वाही शाखा अभियंता अमोल तावरे यांनी दिली. आंदोलनाचे नेतृत्व शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख साताप्पा भवन, तालुकाप्रमुख बाजीराव पाटील, संदीप दबडे यांनी केले. .Kolhapur News: पेठवडगाव स्ट्रॉगरूम बाहेर स्वखर्चाने उमेदवारांनी लावलेले कॅमेरे पोलिसांनी काढले, मोठा राडा | Sakal News.यावेळी सागर चोपडे, राजेंद्र जंगम, विजय माळी, वीज ग्राहक बाळू माळी, शैलेश शिंदे, विक्रम पाटील, बापू चौगुले आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.