Kolhapur : सोलर पाईपचा विद्युत तारेला स्पर्श; घरमालकाचा मृत्यू, मदतीस आलेल्याही शॉक लागला अन्! कोल्हापुरातील धक्कादायक घटना

Solar Panel Pipe Touches : सौरभ साळुंखे हा मूळचा तासगावचा राहणारा आहे. तो सध्या स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतो आहे. आयरेकर गल्लीतील एका यात्री निवासमध्ये तो अर्धवेळ काम करून अभ्यास करतो.
Solar Panel Pipe Shock : सोलर पॅनल बसविण्यासाठी साहित्य टेरेसवर नेताना एका पाईपचा मुख्य वाहिनीला स्पर्श होऊन विजेचा झटका बसल्याने रवींद्र रंगराव जाधव (वय ५२, रा. आयरेकर गल्ली, शिवाजी पेठ) यांचा जागीच मृत्यू झाला. आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास राहत्या घराच्या टेरेसवर हे साहित्य घेत असताना ही दुर्दैवी घटना घडली. त्यांना वाचविण्याच्या प्रयत्नात सौरभ संजय साळुखे (वय २४, रा. ताराबाई रोड, मूळ रा. तासगाव) जखमी झाला.

