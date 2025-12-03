Kolhapur : सोलर पाईपचा विद्युत तारेला स्पर्श; घरमालकाचा मृत्यू, मदतीस आलेल्याही शॉक लागला अन्! कोल्हापुरातील धक्कादायक घटना

Solar Panel Pipe Shock : सोलर पॅनल बसविण्यासाठी साहित्य टेरेसवर नेताना एका पाईपचा मुख्य वाहिनीला स्पर्श होऊन विजेचा झटका बसल्याने रवींद्र रंगराव जाधव (वय ५२, रा. आयरेकर गल्ली, शिवाजी पेठ) यांचा जागीच मृत्यू झाला. आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास राहत्या घराच्या टेरेसवर हे साहित्य घेत असताना ही दुर्दैवी घटना घडली. त्यांना वाचविण्याच्या प्रयत्नात सौरभ संजय साळुखे (वय २४, रा. ताराबाई रोड, मूळ रा. तासगाव) जखमी झाला..घटनास्थळाहून मिळालेली माहिती अशी, रवींद्र जाधव यांचे ताराबाई रोडवर आरसीसी तीन मजली घर आहे. पिण्याच्या पाण्याची एजन्सी ते चालवत होते. घरात नवा सोलर खरेदी केला असून, त्याचे साहित्य आज टेरेसवर नेण्यात येत होते. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ताराबाई रोडवरून यातील काही लोखंडी पाईप दोरीने वरच्या मजल्यावर घेण्यात येत होत्या. यातील एका पाईपचा रस्त्यावरील मुख्य विद्युतवाहक तारेला स्पर्श झाला..याचा झटका रवींद्र जाधव यांच्या हातातील पाईपला लागला. त्यांच्या मदतीला आलेल्या सौरभ साळुंखे याने हा प्रकार पाहताच तो मदतीला धावला. पण, त्यालाही विजेचा झटका लागून तो जखमी झाला. हातातील पाईप सोडून रवींद्र जाधव जागीच कोसळले. बेशुद्धावस्थेत जाधव यांना सीपीआरमध्ये आणण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुली, भाऊ असा परिवार आहे..Kolhapur Accident: वाढदिनीच ओढावला मृत्यू! उसााच्या ट्रॉलीखाली चिरडून ६१ वर्षीय वृद्धाने गमावला जीव.मदतीसाठी धाव....सौरभ साळुंखे हा मूळचा तासगावचा राहणारा आहे. तो सध्या स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतो आहे. आयरेकर गल्लीतील एका यात्री निवासमध्ये तो अर्धवेळ काम करून अभ्यास करतो. आज रवींद्र जाधव यांनी त्याला मदतीसाठी बोलावले होते. अशातच जाधव यांना विजेचा झटका लागल्याचे पाहून तो मदतीला धावला. यामध्ये जखमी झाल्याने त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.