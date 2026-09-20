कोल्हापूर

Sonam Maskar Silver Medal : मुलीच्या रायफलसाठी वडिलांनी विकली जमीन; कोल्हापूरच्या सोनम मस्करचे आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक

Kolhapur shooter Sonam Maskar : कोल्हापूरच्या सोनम मस्करने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकून भारताचा गौरव केला. मुलीच्या रायफलसाठी वडिलांनी जमीन विकल्याची तिची संघर्षकथा प्रेरणादायी आहे.
Sonam Maskar Silver Medal kolhapur

Sonam Maskar Silver Medal kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sonam Maskar Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताने पहिले पदक पटकावले आहे. महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारात सोनम मस्कर, एलावेनिल वलारिवन आणि विदर्सा कोचालुमकाल विनोद यांच्या संघाने रौप्यपदक जिंकले. भारताने १८९८.० गुणांसह दुसरे स्थान मिळवले.

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