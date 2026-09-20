Sonam Maskar Silver Medal : मुलीच्या रायफलसाठी वडिलांनी विकली जमीन; कोल्हापूरच्या सोनम मस्करचे आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक

Sonam Maskar Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताने पहिले पदक पटकावले आहे. महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारात सोनम मस्कर, एलावेनिल वलारिवन आणि विदर्सा कोचालुमकाल विनोद यांच्या संघाने रौप्यपदक जिंकले. भारताने १८९८.० गुणांसह दुसरे स्थान मिळवले..सोनमने ६३४.१ गुणांसह पात्रता फेरीत तिसरे स्थान मिळवत संघाच्या कामगिरीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. एलावेनिलने ६३३.५, तर विदर्साने ६३०.४ गुणांची नोंद केली..सोनमच्या नेमबाजीच्या कारकिर्दीसाठी तिचे वडील उत्तम मस्कर यांनी रायफल खरेदी करण्यासाठी जमीन विकली होती. अनेक अडचणींचा सामना करत त्यांनी मुलीच्या स्वप्नाला साथ दिली. या त्यागाचे चीज करत सोनमने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताला रौप्यपदक मिळवून दिले..Asian Games,Cricket: भारतीय संघाचे सलग दुसऱ्यांदा मेडल पक्के! बांगलादेशला पराभूत करत फायनलमध्ये धडक.सोनमने हे पदक आपल्या आई-वडिलांना समर्पित केले. २०१९ मध्ये महाविद्यालयीन काळात तिने नेमबाजीला सुरुवात केली होती. सुरुवातीच्या स्पर्धेत पदक मिळाल्यानंतर तिची या खेळातील आवड वाढली आणि तिने नेमबाजीमध्ये कारकीर्द करण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.