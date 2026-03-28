Unseasonal Rain : वादळी वाऱ्यासह वळवाचा तडाखा; शहरात तीन ठिकाणी वीज कोसळली, जिल्ह्यात गारपीट

कोल्हापूर : जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आज वादळी वाऱ्यासह वळीव पावसाने जोरदार हजेरी लावली. शहरात सायंकाळी अचानक पडलेल्या या पावसाने नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली. पाचगावमध्ये काही काळ गारा पडल्या. शहरात तीन ठिकाणी वीज कोसळली. राजाराम चौक येथे ट्रान्स्फार्मर पेटला; परंतु कोणीही जखमी झाले नाही. दिवसभर अंगाची लाहीलाही करणारा उष्मा होता. सायंकाळी चारनंतर ढगाळ वातावरण निर्माण होऊन उकाडा आणखीन वाढला..सायंकाळी पाचच्या सुमारास विजांचा कडकडाट होऊन सोसाट्याचा वारा वाहायला सुरुवात झाली. काही क्षणातच वळीव कोसळू लागला. अचानक सुरू झालेल्या पावसाने शहरात नागरिकांसह रस्त्यांवरील विक्रेत्यांची तारांबळ उडाली. त्यांनी दिसेल त्या ठिकाणी आडोसा घेतला.. फुलेवाडी दुसरा बसस्टॉप व संभाजीनगर परिसरातील लिंगम कॉलनी येथील झाडावर वीज कोसळल्याने घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते. जयंतीनाला येथील पंपिंग स्टेशन येथे वीज कोसळून कचऱ्याने पेट घेतला होता. आय.टी.आय.च्या पिछाडीस हनुमाननगर येथे झाड कोसळले. काही वेळातच ते अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. टिंबर मार्केट येथील राजाराम चौक येथे वीज ट्रान्स्फार्मर जळाला. अग्निशमन व महावितरणचे कर्मचारी दाखल झाले. कर्मचाऱ्यांनी वीजपुरवठा काही काळ खंडित करून दुरुस्ती केली. दरम्यान, सायंकाळी कामावरून घरी परतणाऱ्या नोकरदार, कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांची तारांबळ उडाली. बराच वेळ पाऊस थांबत नसल्याचे पाहून अनेकांनी ठेवणीतील रेनकोट व छत्र्या घेऊन बाहेर पडल्याचे पाहायला मिळाले..कुठे काय घडले?फुलेवाडी, लिंगम कॉलनी, जयंती नाला येथे वीज कोसळलीआय.टी.आय.च्या पिछाडीस झाड कोसळलेराजाराम चौक येथील ट्रान्स्फाॅर्मर पेटलाधामोड येथे वीटभट्ट्यांचे नुकसानकागल तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह हजेरीजिल्ह्यात अनेक भागात वीजपुरवठा खंडितज्वारी, हरभरा, तंबाखू, गहू आणि कांदा पिकांना फटकाराधानगरी पश्चिम भागात गारपीटपाचगाव, कसबा तारळे, पडसाळीमध्ये गारांचा वर्षाव.