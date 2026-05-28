Kolhapur Student Death Case : बाबा दुप्पट फायदा मिळणार आहेत, पैसे पाठवा..., मुलीचे शेवटचे शब्द, कुटुंबीयांनी नाकारलं विद्यार्थिनीने नको ते केलं

student incident investigation : वीस हजार गुंतवा पन्नास हजार रुपये मिळणार आहेत... अशा भूलथापांना आकांक्षा बळी पडली. तिने वडिलांना फोन करून तातडीने पैसे पाठविण्याची मागणी केली. 'असे कधीही पैसे येत नसतात. तू सायबर गुन्ह्यात अडकू नको' असे वडिलांनी समजावून सांगत पैसे पाठविण्यास नकार दिला. कुटुंबीयांना ही बाब समजणार, आपले पैसे जाणार अशा द्विधा मनस्थितीत आकांक्षा अनिल जोशी (वय १९, रा. कसबा वाळवे, ता. राधानगरी) हिने महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात गळफास घेऊन जीवन संपवले. सायबर गुन्हेगारांमुळेच आमच्या मुलीचा जीव गेला असून, याचा सखोल तपास करा, अशी मागणी आता आकांक्षाचे कुटुंबीय करीत आहेत..आकांक्षा ही शिवाजी पेठेतील एका महाविद्यालयात बी. एस्सी.च्या पहिल्या वर्गात शिकत होती. महाविद्यालयाच्याच महिला वसतिगृहात राहण्यास होती. तिला व्हॉटस्ॲपवरून आलेल्या एका कॉलवरून वीस हजार गुंतवून ५० हजार रुपये फायदा मिळवा, अशी माहिती दिली होती. सायबर गुन्हेगारांनी तिच्या नावावर पैसे आल्याचेही खोटे मॅसेज तिला पाठवले. मंगळवारी दुपारनंतर या गोष्टीने आकांक्षा विचलित झाली होती. इतके पैसे कोणाकडून घ्यावे हे समजत नव्हते. तिने अखेर घरी फोन करून २० हजार रुपयांची मागणी केली..बाळा, असे पैसे मिळत नसतात... फसू नकोआकांक्षाचा फोन आल्यानंतर ही फसवणूक सुरू असून, आपली मुलगी बळी पडेल याची कल्पना जोशी कुटुंबाला आली. त्यांनी मुलीची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पण, आकांक्षा ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. सायंकाळी तिने महाविद्यालयाच्या खोलीत स्वतःला बंद करून घेतले. कुटुंबीयांचे फोन ती उचलत नसल्याने त्यांनी वसतिगृहात याची माहिती दिली. कर्मचाऱ्यांनी खोलीत पाहिले असता तिने छताला गळफास घेतल्याचे दिसले..सायबर पोलिसांच्या मदतीने तपास...आकांक्षाच्या आत्महत्येच्या विविध बाजू पडताळण्याचे काम सुरू आहे. इंटरनेट कॉलवरून आलेल्या फोनमुळे तिने काही रक्कम गुंतविल्याचे समोर आले आहे. सायबर गुन्ह्याला बळी पडून तिने जीवन संपविल्याचे प्राथमिक तपासात समोर येत असून, सायबर पोलिसांच्या मदतीने सखोल तपास सुरू असल्याचे पोलिस निरीक्षक किरण लोंढे यांनी सांगितले.