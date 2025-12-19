Kolhapur Woman Army Officer : कोल्हापूरची ताराराणी ! २३ वर्षीय सई जाधवची IMA मध्ये ऐतिहासिक निवड, १६ पुरुषांसोबत केलं ट्रेनिंग

Woman Army Officer Sai Jadhav : डेहराडून येथील इंडियन मिलिटरी ॲकॅडमीला ९३ वर्षांचा इतिहास. स्थापनेपासून आजवर ६७ हजारांहून अधिक लष्करी अधिकारी करण्याचा मान या ॲकॅडमीला आहे. येथे दिले जाणारे सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण अत्यंत खडतर असते. या प्रशिक्षणात सोळा पुरुषांसमवेत एकमेव महिला कॅडेट. घरी लष्करी परंपरा असल्याने जिद्द व चिकाटीची प्रचिती देत ॲकॅडमीतून ती पहिली महिला कॅडेट म्हणून उत्तीर्ण झाली. विशेष अभिमानाची बाब म्हणजे या कोल्हापूरच्या कन्येचे नाव सई संदीप जाधव. अवघ्या तेविसाव्या वर्षी तिने प्रादेशिक सेना अधिकारी होण्याचा बहुमान मिळवला असून, कुटुंबाच्या लष्करी परंपरेचा वारसा सुवर्णमय केला आहे..इंडियन मिलिटरी ॲकॅडमीने यंदा महिलांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्या बॅचसाठी सईने प्रवेश घेतला. त्यासाठी देशभरातून हजारो मुली आल्या होत्या. लेखी व मुलाखतीतून तीस मुलींची निवड झाली. त्यातून भोपाळ येथे ‘सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड’च्या मुलाखतीतून तीन मुलींची निवड झाली. वैद्यकीय चाचणी व लेखी परीक्षेतून तिघींतून सईची निवड करण्यात आली. मुलींच्या जागेसाठी केवळ एक रिक्त जागा होती. त्यातही तिची निवड झाल्यानंतर सोळा मुलांसमवेत तिने सहा महिन्यांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केले..राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतून सुमारे दहा मुली येथे प्रशिक्षणासाठी असून, त्यांचा प्रशिक्षण कालावधी एक वर्षे आहे. सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणारी ती ॲकॅडमीतील पहिली महिला ठरली आहे. तिचे पणजोबा सुभेदार शंकरराव जाधव (बहाद्दूर ओबीआय ऑर्डर, ब्रिटिश इंडिया) ब्रिटिश लष्करात होते. मामा अनिल घाटगे भारतीय हवाई दलात ‘फायटर पायलट’ होते. वडील मेजर संदीप जाधवही सध्या भारतीय लष्करात कार्यरत आहेत..जयसिंगपूरच्या कन्येचे यशसई जाधव मूळची जयसिंगपूरची. येथील पंधराव्या गल्लीत त्यांचे निवासस्थान आहे. तिचे पाचवीपर्यंतचे शिक्षण जयसिंगपूर व अंदमान निकोबार येथून झाले. कोईमतूरमधील एयर फोर्स स्कूलमधून ती दहावी उत्तीर्ण झाली. बेळगावच्या जैन पी. यू. कॉलेजमधून बारावी झाल्यानंतर कोल्हापुरातील विवेकानंद महाविद्यालयातून तिने पदार्थ विज्ञान विषयातून बीएस्सी पदवी मिळवली..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...‘सिंबॉयसिस’मधून दूरस्थ विद्यार्थिनी म्हणून एमबीएचे शिक्षण घेत असताना ती स्पर्धा परीक्षेची तयार करत होती. याचदरम्यान केवळ पुरुषांना प्रशिक्षण देणाऱ्या इंडियन मिलिटरी ॲकॅडमीने महिलांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तेथील निवड चाचणीत स्वत:च्या बुद्धिबत्तेची चमक दाखवत तिने प्रवेश मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.