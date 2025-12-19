कोल्हापूर

Kolhapur Woman Army Officer : कोल्हापूरची ताराराणी ! २३ वर्षीय सई जाधवची IMA मध्ये ऐतिहासिक निवड, १६ पुरुषांसोबत केलं ट्रेनिंग

Woman Army Officer : दुश्मनाला नेस्तनाबूत करण्यास सज्ज कोल्हापूरची सई जाधव! २३ व्या वर्षी इंडियन मिलिटरी ॲकॅडमीत निवड होऊन १६ पुरुषांमधून एकमेव महिला ठरण्याचा मान तिला मिळाला.
Success Story Woman Army

Success Story Woman Army

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Woman Army Officer Sai Jadhav : डेहराडून येथील इंडियन मिलिटरी ॲकॅडमीला ९३ वर्षांचा इतिहास. स्थापनेपासून आजवर ६७ हजारांहून अधिक लष्करी अधिकारी करण्याचा मान या ॲकॅडमीला आहे. येथे दिले जाणारे सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण अत्यंत खडतर असते. या प्रशिक्षणात सोळा पुरुषांसमवेत एकमेव महिला कॅडेट. घरी लष्करी परंपरा असल्याने जिद्द व चिकाटीची प्रचिती देत ॲकॅडमीतून ती पहिली महिला कॅडेट म्हणून उत्तीर्ण झाली. विशेष अभिमानाची बाब म्हणजे या कोल्हापूरच्या कन्येचे नाव सई संदीप जाधव. अवघ्या तेविसाव्या वर्षी तिने प्रादेशिक सेना अधिकारी होण्याचा बहुमान मिळवला असून, कुटुंबाच्या लष्करी परंपरेचा वारसा सुवर्णमय केला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Indian Army Day
indian army
women
Army
Women Officers
Army Chief
indian army job news
army officer
Army jawan
Chief of Army
Success story
Indian Army Lieutenant selection

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com