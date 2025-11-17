कोल्हापूर

Kolhapur Election: साखर कारखान्यांच्या ‘सामर्थ्यशाली’ लॉबीच्या सावटाखाली जिल्हा परिषद निवडणूक; तालुक्यागणिक उमेदवारी ठरवणारे कारखानदार नेते!

Sugar Lobi: अनेक तालुक्यांमध्ये कारखानदारांचे थेट वर्चस्व; उमेदवारीपासून मतदार हालचालीपर्यंत ‘शुगर लॉबी’चा सर्वव्यापी प्रभाव.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: साखर कारखान्यांशी संबंधित मतदार, त्यात काम करणारे कर्मचारी आणि ऊस उत्पादक शेतकरी डोळ्यापुढे ठेवून प्रत्येक तालुक्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची गणिते जुळवली जात आहेत.

