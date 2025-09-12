Sugar Season : यंदाचा साखर हंगाम अधिक आव्हानात्मक, कारखानदारांनी ८ महिने कामगारांचा पगारचं दिला नाही, काय आहेत नेमक्या समस्या

साखरेच्या आधारभूत किमतीत वाढ करून ती प्रतिक्विंटल ४२०० ते ४३०० रुपये करणे.इथेनॉलच्या दरात प्रतिलिटर पाच रुपयांची वाढ करणे.साखरेचा किमान २५ ते ३० लाख टन कोटा निर्यातीसाठी जाहीर करणे..Sugar Industry Problems 2025 : साखरेचा वाढलेला उत्पादन खर्च, पावसामुळे घटलेले उसाचे उत्पादन, थकलेले कर्मचाऱ्यांचे पगार व कर्जाचे हप्ते याचा विचार करता यावर्षी साखर हंगाम अधिक आव्हानात्मक असण्याची शक्यता आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील साखर कारखाने शंभर दिवसांपेक्षा जास्त दिवस चालण्याची शक्यता नाही, यासारख्या अनेक समस्यांनी साखर उद्योग ग्रासला आहे..साखरेचा प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च ४३०० रुपयांवर पोहोचला आहे, पण साखरेचा बाजारातील दर प्रतिक्विंटल ३६०० ते ३७०० रुपयेच आहे. त्यामुळे यातच प्रतिक्विंटल ६०० ते ७०० रुपयांचा फटका साखर कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे. हा तोटा भरून काढायचा झाल्यास साखरेच्या हमीभावात वाढ होऊन तो किमान प्रतिक्विंटल ४१०० ते ४२०० रुपये करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या हा दर प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये असून, २०१९ पासून या दरात वाढ झालेली नाही..एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा आहे, पण उत्पादन खर्च व मिळणारी रक्कम यात मोठी तफावत आहे. हा दुरावा भरून काढण्यासाठी कारखान्यांना जादा कर्ज उचलावे लागत आहे. त्यातून अनेक कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत असून, काही कारखान्यांचे नेटवर्थ उणे झाले आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कर्जाचे हप्तेही थकित राहण्याची शक्यता आहे. यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक राहिल्याने बहुतांशी भागात उसाचे पीक घटले आहे. त्यात पुराचे पाणी बरेच दिवस ऊस पिकात साचून राहिल्याने उसाची वाढ म्हणावी तशी झालेली नाही.परिणामी गाळप क्षमतेप्रमाणे ऊस न मिळाल्यास हंगाम अवघ्या ९० ते १०० दिवसांत आटोपता घ्यावा लागेल. हंगामाचा कालावधी कमी मिळाल्याने उत्पादन खर्च वाढून कारखान्यांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे..तीन महिने काम, बारा महिन्यांचा पगारउसाचे उत्पादन घटल्याने कारखान्यांच्या हंगामाचा कालावधी घटणार आहे. तीन महिने कसे तरी कारखाने चालतील, पण कामगारांना बारा महिन्यांचा पगार द्यावा लागतो. कर्जाचे हप्ते, व्यापारी देणी व अन्य खर्चाचा ताळमेळ घालताना कर्मचाऱ्यांचे पगार थकीत राहण्याची भीती आहे. सध्या जिल्ह्यातील काही कारखान्यांकडून आठ ते दहा महिन्यांचा पगार दिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.