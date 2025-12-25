Gadhinglaj Farmer : एका ट्रिपला टनाचे पैसे उकळले जातायत; ऊसतोडीतून शेतकऱ्यांची लूट

गडहिंग्लज : यंदा उसाला लवकर आलेल्या झेंड्यामुळे महिनाभरातच ऊसतोड टोळ्यांकडून अडवणूक सुरू झाल्याची चर्चा जोर धरत आहे. ऊसतोड सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खिशावर दिवसाढवळ्या डल्ला मारण्याचा प्रकार सर्रास घडत असतानाच सर्वच कारखानदारांची चुप्पी संतापजनक ठरत आहे..हा प्रकार म्हणजे ऊसतोड शिवारामध्ये शेतकऱ्यांना अडवणुकीचाच प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. एकेक दिवस जाईल त्यानुसार ऊसतोड दराचा आलेख वाढतच आहे. जानेवारीनंतर उसाला येणारे झेंडे यंदाच्या अतिपाण्यामुळे नोव्हेंबरपासूनच दिसू लागले आहेत. .Sugarcane Harvest : ऊसतोडणीवर मुकादमांचे राज्य; शेतकऱ्यांची अक्षरशः आर्थिक लूट सुरू.झेंडे आल्यानंतर महिनाभरात ऊस गाळपाला गेला नाही तर उत्पादनात २५ टक्क्यांहून अधिक घट येण्याचा अंदाज असतो. त्यामुळे शेतकरी कधी एकदा ऊस जातो, या चिंतेत आहे. ऊस घालवण्यासाठी छोट्यापासून मोठे शेतकरीही घाई करीत आहेत. याचाच गैरफायदा घेऊन ऊसतोड टोळ्यांचे दर अव्वाच्या सव्वाला पोहचले आहेत. हंगाम सुरू होऊन महिनाभरातच टोळ्यांनी सुरू केलेली अडवणूक शेतकऱ्यांना आर्थिक खड्ड्यात घालणारी ठरत असल्याची चर्चा आहे..मुळात दहाहून अधिक साखर कारखान्यांची ऊसतोड यंत्रणा तालुक्यात कार्यान्वित असली तरी क्रमपाळीने उसाची उचल कागदावरच राहिली आहे. पैसे किती देणार, याची निश्चिती झाल्यानंतरच ऊसतोड मजूर त्या शेतकऱ्याच्या उसाला हात लावत आहेत. .Jaysingpur Farmer : ऊसपट्ट्यातच चाऱ्याचा दुष्काळ; शिरोळमध्ये वाड्यासाठी शेकड्याला २०० रुपये.अन्यथा कोण जास्त पैसे देतो, त्याचा ऊस प्राधान्याने तोडत आहेत. याकडे सर्वच कारखानदारांची चुप्पी संताप आणणारी ठरत आहे. शेतकरी तक्रार करत नाहीत आणि कारखानदार विचारत नाहीत, यामुळे टोळीवाल्यांचे फावत आहे. परिणामी जसे दिवस जातील त्यानुसार दर वाढतच चालले आहेत..ट्रिपला साडेतीन हजार?दरम्यान, सध्या ऊसतोडीच्या दराबाबत सर्वच शेतकऱ्यांत चर्चा सुरू आहे. टोळीवाल्यांचे हे अलिखित दर उघडपणे चर्चेला येत असताना कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. .दोन ट्रॉलीच्या ट्रॅक्टरचालकाला पाचशे रुपयांची एंट्री, तर टोळीवाल्यांना तीन हजार, ट्रॅक्टरला जोडलेल्या छकड्याला दोन हजार आणि बैलगाडीवाल्यांना पाचशे ते हजाराचा दर सध्या सुरू असल्याचे बोलले जाते. एका ट्रिपमागे टोळीवाले एका टनाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढून घेत असल्याने संताप आहे. .कारखान्यांना अधिक गाळप केले तरच जास्त लाभ होणार आहे. यामुळे आणखी काही दिवसांनी उसाची पळवापळवी होणार असून, हेच कारखानदार ऊस शोधण्यासाठी बाहेर पडतील, अशी स्थिती आहे म्हणून शेतकऱ्यांनी गडबड करू नये. .पैसे देऊन टोळीवाल्यांना सवय लावू नका. पैसे दिल्याशिवाय ऊस तोडणार नाही म्हणाऱ्याला युपीआयद्वारे पैसे द्या. त्याच्या पुराव्यासह कारखान्याला तक्रार केल्यास शेतकऱ्यांना पैसे परत मिळू शकतात.- राजेंद्र गड्ड्यान्नावर, राज्य सचिव, स्वाभिमानी संघटना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.