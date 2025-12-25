कोल्हापूर

Gadhinglaj Farmer : एका ट्रिपला टनाचे पैसे उकळले जातायत; ऊसतोडीतून शेतकऱ्यांची लूट

Sugarcane Cutting Extortion : ऊसाला लवकर झेंडे आल्याने गाळपाची घाई; टोळीवाल्यांनी संधी साधत दर वाढवले. कारखान्यांची यंत्रणा असूनही क्रमपाळी कागदावरच; प्रत्यक्षात पैसे दिल्यावरच ऊसतोड, अडवणुकीविरोधात तक्रार करा, पुरावे द्या; पैसे परत मिळू शकतात, संघटनेचा सल्ला
Sugarcane Cutting Extortion

Sugarcane Cutting Extortion

sakal

अजित माद्याळे : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज : यंदा उसाला लवकर आलेल्या झेंड्यामुळे महिनाभरातच ऊसतोड टोळ्यांकडून अडवणूक सुरू झाल्याची चर्चा जोर धरत आहे. ऊसतोड सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खिशावर दिवसाढवळ्या डल्ला मारण्याचा प्रकार सर्रास घडत असतानाच सर्वच कारखानदारांची चुप्पी संतापजनक ठरत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Farmer
sugarcane
financial crisis
Financial extortion
Sugar Crops
Farmer crop Crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com