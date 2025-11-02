Sugarcane Protest : कोल्हापुरात ऊसदर आंदोलनाची धग वाढली, विनय कोरेंच्या कारखान्याची ऊस वाहतूक अडवली

Kolhapur Sugarcane Price Agitation : गत हंगामातील उसाचा हिशेब न देणे व चालू हंगामातील दर जाहीर न करता कारखाना सुरू केल्याच्या निषेधार्थ जय शिवराय किसान संघटनेने वारणेची ऊस वाहतूक वाठार (ता. हातकणंगले) येथे रोखली. दरम्यान, आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ शिरोळ व कुरुंदवाड बंदला ग्रामस्थांनी कडकडीत प्रतिसाद दिला..वारणेची ऊस वाहतूक रोखल्यानंतर कारखान्याचे शेती अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. यावर्षीच्या हंगामाचा ऊस दर जाहीर करूनच व मागचा हिशेब देऊनच साखर कारखाना चालू करावा अशा पद्धतीची मागणी केली. संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने, स्वाभिमानी शेतमजूर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष वैभव कांबळे, गब्बर पाटील, शिवाजी आंबेकर, सागर माळी, पांडुरंग इंगळे, तानाजी तेली, बबन माने, विजय पाटील, माणिक पाटील, नामदेव पाटील, कृष्णात पाटील, नानासो इंगळे, उत्तम पाटील, रमेश गायकवाड आदींसह शेतकरी उपस्थित होते..कुरुंदवाडला सर्वपक्षीय बंदशिरोळ तालुक्यात ऊस दराच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिरोळ येथे शेतकरी नेते धनाजी चुडमुंगे यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ तसेच उसाचा दर प्रतिटन ३,७७० रुपये मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी कुरुंदवाड शहर बंदची हाक दिली आहे. पालिका चौकातील हनुमान मंदिरात आज झालेल्या सर्वपक्षीय व शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला..शिवसेना(ठाकरे गट) शहरप्रमुख बाबासाहेब सावगावे, माजी नगरसेवक राजू आवळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अण्णासाहेब चौगुले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अभिजित पवार, काँग्रेसचे सचिन मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे रविवारी (ता. २) सकाळी दहा वाजता पालिका चौकात आंदोलन करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..प्रथम चुडमुंगे यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध सभा होईल. त्यानंतर शहरातून निषेध रॅली काढण्यात येणार असून, रॅलीनंतर पालिका चौकातच ठिय्या आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. बैठकीत शिवसेना (ठाकरे गट) स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), काँग्रेस पक्ष, तसेच विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीसह शिवाजीराव रोडे, गोपाळ चव्हाण, सर्जेराव बाबर, बंडू उमडाळे, बाजार समितीचे माजी सभापती आप्पासाहेब भोसले, आदी उपस्थित होते..Kolhapur Sugar : कोल्हापुरातील कारखान्यांना जमतंय; सांगलीत का नाही?, सांगली ऊसदरात नाही चांगली....‘आंदोलन अंकुश’तर्फे आज दानोळी बंददानोळी : शेतकऱ्यांसाठी लढत असताना कारखाना समर्थकांनी धनाजी चुडमुंगे यांना मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ उद्या (ता. २) दानोळी गाव बंद करण्याचे आवाहन ‘आंदोलन अंकुश’च्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.