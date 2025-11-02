कोल्हापूर

Sugarcane Protest : कोल्हापुरात ऊसदर आंदोलनाची धग वाढली, विनय कोरेंच्या कारखान्याची ऊस वाहतूक अडवली

Kolhapur Farmers Protest : शेतकऱ्यांसाठी लढत असताना कारखाना समर्थकांनी धनाजी चुडमुंगे यांना मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ दानोळी गाव बंद करण्याचे आवाहन ‘आंदोलन अंकुश’च्या वतीने करण्यात आले आहे.
Kolhapur Sugarcane Price Agitation : गत हंगामातील उसाचा हिशेब न देणे व चालू हंगामातील दर जाहीर न करता कारखाना सुरू केल्याच्या निषेधार्थ जय शिवराय किसान संघटनेने वारणेची ऊस वाहतूक वाठार (ता. हातकणंगले) येथे रोखली. दरम्यान, आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ शिरोळ व कुरुंदवाड बंदला ग्रामस्थांनी कडकडीत प्रतिसाद दिला.

