Kolhapur Farmer : बैलगाडीतून जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज; पण विमानाने फिरणाऱ्यांना कर्जमाफी उसदराच्या अन्यायावर रघुनाथ पाटीलांचा संताप उसळला!

कोल्हापूर : विमानाने फिरणाऱ्या कर्जमाफी दिली जाते. पण, बैलगाडीतून फिरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वावडे आहे. त्यांना कर्जमाफी दिली जात नाही, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी आज केली. .पुणे येथील साखर आयुक्तालयाचे नाव बदलून ऊस आयुक्तालय करावे, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेने शहरातून जनजागृती रॅली काढली. छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून रॅलीला सुरुवात झाली. त्यानंतर छत्रपती शाहू स्मारक सभागृह, दसरा चौक येथे सभा झाली. यावेळी ते बोलत होते..Babasaheb Patil: शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांची तंबी?: सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटलांकडून स्पष्ट; नेमकं काय म्हणाले ?.पाटील म्हणाले, ‘कोल्हापूर जिल्ह्यात उसाची रिकव्हरी १५ टक्के असतानाही शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नाही. या दरानुसार प्रतिटन साडेसात हजार रुपये दर मिळाला पाहिजे. मात्र, कारखानदार मुद्दाम उतारा कमी दाखवून शेतकऱ्यांना दर कमी देत आहेत. .यामुळे टनाला २०० ते ३०० रुपयांचे नुकसान होत आहे. हरियाणामध्ये १०.२५ टक्के रिकव्हरीला चार हजार १५० रुपये दर असताना कोल्हापूरसारख्या उच्च उतारा असलेल्या जिल्ह्यात किमान सात हजार रुपये दर देणे आवश्यक आहे.’.Kolhapur Farmer : शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! कर्जमाफीचा निर्णय लवकरच, बावनकुळेंची कोल्हापुरात ग्वाही.‘सरकार विमान-हेलिकॉप्टरमधून फिरणाऱ्यांना कर्जमाफी मिळते; पण बांधावर राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र त्याचा लाभ दिला जात नाही. कर्जमाफीची गरज आताच असताना सरकार जून २०२६ ची तारीख देत आहे आणि उलट शेतकऱ्यांच्या उसातून वसुलीही करीत आहे, हे अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले. जिल्हाध्यक्ष ॲड. माणिक शिंदे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.