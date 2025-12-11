कोल्हापूर

Kolhapur Farmer : बैलगाडीतून जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज; पण विमानाने फिरणाऱ्यांना कर्जमाफी उसदराच्या अन्यायावर रघुनाथ पाटीलांचा संताप उसळला!

Loan Waiver Dispute : १५ टक्के उच्च रिकव्हरी असूनही शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नसल्याने उस उत्पादकांमध्ये संताप उसळला आहे. उतारा कमी दाखवून दर पाडला जात असल्याचा आरोप केला. - रघुनाथ पाटील
कोल्हापूर : विमानाने फिरणाऱ्या कर्जमाफी दिली जाते. पण, बैलगाडीतून फिरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वावडे आहे. त्यांना कर्जमाफी दिली जात नाही, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी आज केली.

