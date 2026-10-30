Kolhapur Sugarcane Rate Meeting Chaos : पालकमंत्र्यांसमोरच ऊस दर बैठकीत मोठा राडा! पहिल्या उचलीच्या 'त्या' आकड्यावर शेतकरी ठाम; कारखानदारांची उडाली झोप

ऊस दर जाहीर न करताच जिल्ह्यातील काही साखर कारखाने सुरू केल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून, पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसाची वाहने रोखून ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलने सुरू झाली आहेत. या पेटलेल्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावण्यात आलेली उच्चस्तरीय बैठक अत्यंत वादळी ठरली. .स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यंदाच्या हंगामासाठी प्रति टन पहिल्या उचलीचा मोठा आकडा समोर ठेवत आक्रमक पवित्रा घेतला; मात्र कारखानदारांनी हात वर केल्यामुळे ऊसदराचा तिढा कायम राहिला असून बैठक कोणताही ठोस तोडगा न निघताच संपली.बैठकीदरम्यान ऊस वाहतूकदार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच जोरदार खडाजंगी उडाल्याने पोलिसांना थेट मध्यस्थी करावी लागली..Gokul Milk Union Diwali gift to Farmers : नेत्यांमध्ये अध्यक्षपदावरून जुंपली असतानाच 'गोकुळ'चा दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा! दिवाळीच्या तोंडावर खात्यात जमा होणार 'इतके' रुपये."तुम्ही मधे बोलू नका!"; बैठकीत वाहतूकदार बोलताच शेतकऱ्यांचा भडकाजिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल सभागृहात ही बैठक सुरू असताना अचानक तणाव निर्माण झाला. ऊस वाहतूकदार संघटनांच्या काही प्रतिनिधींनी बैठकीत उभे राहून, "आंदोलनामुळे आमची वाहने रस्त्यावर अडवली जात असून नुकसान होत आहे," अशी तक्रार केली. यावर उपस्थित शेतकरी नेते प्रचंड संतापले. "ही बैठक शेतकऱ्यांच्या घामाच्या भावाची म्हणजेच ऊसदराची आहे, यामध्ये ऊस वाहतूकदारांनी नाक खुपसण्याचे कारण काय?" असा जाब विचारत शेतकऱ्यांनी थेट आक्रमक पवित्रा घेतला. यावरून सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी आणि गोंधळ उडाला. पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच वाद विकोपाला गेल्याने अखेर पोलीस अधीक्षक डॉ. निलोत्पल यांच्यासह पोलीस पथकाला हस्तक्षेप करून वातावरण शांत करावे लागले.."खर्च परवडत नाही, पहिली उचल एवढी हवीच!"; राजू शेट्टींची ठाम भूमिकास्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यंदाच्या गळीत हंगामात पहिली उचल प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपये देण्याची जोरदार मागणी लावून धरली. "खतांचे वाढलेले भाव, मजुरी आणि डिझेलच्या खर्चामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. कारखानदार केंद्र सरकारच्या एफआरपीचा (FRP) दाखला देत हात आखडता घेत आहेत; परंतु साखरेचे वाढलेले दर आणि उपपदार्थांमधून मिळणारा नफा लक्षात घेता शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळायलाच हवा," असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. मात्र, एवढी मोठी उचल देण्यास कारखानदारांनी असमर्थता दर्शवल्याने समन्वय साधण्यात अपयश आले..Tukaram Mundhe on MPSC Paper Leak : एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! थेट 'या' ९ परीक्षांची होणार कसून चौकशी; १६ नोव्हेंबरपूर्वी पुरावे देण्याचे कडक आवाहन."संयुक्त बैठक घेऊन लवकरच तोडगा काढू"; पालकमंत्र्यांचे मध्यस्थीचे आश्वासनया बैठकीस आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, चंद्रदीप नरके, राहुल आवाडे, माजी खासदार संजय मंडलिक, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड आणि साखर आयुक्त कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. दोन्ही बाजूंमधील तणाव पाहून पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. "शेतकऱ्यांची मागणी आणि कारखानदारांची अडचण समजून घेतली आहे. भरारी पथकांमार्फत ऊस वजनकाट्यांची पारदर्शक तपासणी केली जाईल. लवकरच शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदारांची एकत्र स्वतंत्र बैठक घेऊन ऊस दरावर सर्वमान्य तोडगा काढला जाईल," असे आश्वासन आबिटकर यांनी दिले. मात्र, तोडगा निघेपर्यंत ऊस वाहतूक रोखण्याचे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याचे संकेत शेतकरी संघटनांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.