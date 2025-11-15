Kolhapur News: शेतकऱ्यांच्या मनातील मोठा प्रश्न ‘कोणाचा कारखाना अधिक दर देतो?’ याच तुलनेवर उमेदवारांचे भविष्य ठरणार!

कोल्हापूर: जिल्हा परिषदेच्या रिंगणात यंदा उसाचा उच्चांकी दर चर्चेत येणारा मुद्दा आहे. जिल्हा परिषदेचा आणि ऊस दराचा तसा काहीही संबंध नाही. तरीही, जिल्ह्यातील ज्या-ज्या पक्षाचे प्रमुख आहेत, ते बहुतांशी साखर कारखानदार आहेत. .त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत आम्ही शेतकऱ्यांचे कसे भले करतो, त्यांचा विचार करतो हे सांगत असताना ऊस दराचे उदाहरणही आवर्जून देणार आहेत. राज्यात सर्वाधिक ऊस दर देत असल्याचा दावा कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखाने करत आहेत. कारखान्यांचे संचालक, राजकीय नेते आणि रिंगणात उतरणाऱ्या उमेदवारांकडून ऊस दर हा मुद्दा थेट प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आणला जाणार आहे.- सुनील पाटील, कोल्हापूर.Kolhapur Sugarcane : शेतकरी नेत्यांनी घसा कोरडा होईपर्यंत भूमिका मांडली पण कारखानदारांनी काय केलं?; साखर सहसंचालकही हतबल, ऊस आंदोलनाचं पुढं काय....जिल्ह्यातील मतदारसंघांचे स्वरूप पाहिले, तर बहुतांशी गटांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांचा प्रभाव या निवडणुकांवर असतोच. यंदाच्या हंगामाला सुरुवात होताच काही कारखान्यांनी दर जाहीर केले असून, काहींचे गाळप अजूनही सुरू व्हायचे आहे. .तरीही त्यांचे त्यांना वाटणारे उच्चांकी दर चर्चेत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तुलना सुरू झाली आहे. कोणता कारखाना अधिक दर देतो, कोणते व्यवस्थापन पारदर्शक, कोणाचे ऊस बिल वेळेत मिळतात, असा चर्चेचा सूर उमटू लागला आहे. याचा थेट फायदा उमेदवारांना मिळू शकतो. कारण जिल्ह्यातील अनेक कारखाने ठरावीक राजकीय गटांचे आहेत. .Sugarcane Issue Sangli : सांगलीत ऊसदराचे आंदोलन पेटणार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत तोडगा नाहीच, कारखान्यांना पाच दिवसांचा अल्टीमेटम.कारखान्याचे संचालक किंवा संचालक मंडळाशी निगडित लोक जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समितीची निवडणूक लढवत असतील, तर ‘आमचा कारखाना सर्वाधिक दर देतो’, ‘शेतकऱ्यांना वेळेवर बिले देतो, असे मुद्दे प्रचारात मोठ्या प्रमाणात मांडले जातील. उच्च दर जाहीर करणे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने निश्चितच लाभदायक असते. .गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला कारखाने स्पर्धा करत असल्याच्या स्वरूपात दर जाहीर करतात; पण यामध्ये राजकीय गणितेही तितकीच मजबूत असतात. याशिवाय, शेतकरी संघटनांकडूनही आम्ही ऊस दर जादा द्यायला लावला याचाही मुद्दा विचारात घेण्यासारखा असणार आहे. ‘कारखान्याचा दर जितका जास्त, उमेदवाराचा प्रभाव तितका अधिक’ अशी एक मानसिकता मतदारांमध्ये निर्माण होते..‘आमचा कारखाना तुमच्या हिताचा’ ही प्रतिमा निर्माण करून कारखानदार अप्रत्यक्षपणे मत मागतातच. मात्र, यावर्षी हे अधिक थेटपणे होण्याची चिन्हे आहेत. सोशल मीडियावर दरांची तुलना केली जाते. स्थानिक पातळीवर कारखान्याशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका, गावे-गावांतील मेळावे, उत्सवांचे प्रायोजकत्व हे सर्व आगामी निवडणुकांशी जोडलेलेच दिसत आहे. गाळप हंगाम सुरू असल्याने शेतकरी रोज कारखान्याशी संपर्कात असतो. हेच वातावरण निवडणुकीसाठी पोषक ठरते. कारखान्याचे प्रतिनिधीच आपल्या ‘कारखान्याला साथ द्या, आपल्या उमेदवाराला मतदान करा’ असा संदेश पेरू लागतात..त्रिसूत्रीचा मुद्दायंदाच्या कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत ऊस दर हा भावनिक, आर्थिक आणि राजकीय असा त्रिसूत्री मुद्दा राहणार आहे. जिल्ह्यातील गाळप हंगाम सुरू असताना कारखान्यांनी जाहीर केलेले दर आणि त्यावर शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया थेट मतदानावर परिणाम करणार आहे. कारखान्यांच्या राजकीय नकाशाचे जिल्हा परिषदेसोबत गुंफलेले समीकरण आणखी तीव्र होणार असून, शेतकऱ्यांच्या हिताचे गोडवे गाऊन उमेदवारांच्या प्रचाराचे ऊन तापणार आहे..गावपातळीवरील समीकरणेबहुतांश गावांत कारखान्यांचा थेट प्रभाव आहे. ज्या गावातून कारखान्याकडे मोठ्या प्रमाणात ऊस गाळप होतो, ज्या गावात कारखान्याचे संचालक आहेत, त्या गावांमध्ये कारखान्यांच्या उमेदवाराला आघाडी मिळते. काही कारखान्यांकडून दर जास्त; पण तांत्रिक सुविधा कमी आहे. ऊस वेळेत तोडला जात नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. काही कारखान्यांत दर मध्यम; पण वेळेत ऊस तोड आणि दर दिला जातो. त्यामुळे गाव पातळीवरील मतदारही तुलनात्मक विचार करताना दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.