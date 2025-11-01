कोल्हापूर

Raju Shetty : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कोल्हापूर दौऱ्यावर येणार, कार्यकर्त्यांनी भूमिगत होऊन उसदरबाबत करेक्ट कार्यक्रम करा; राजू शेटटींचा इशारा

सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय कारखानदार एकत्रित येवून ३४०० ते ३४५० पर्यंत पहिली उचल देत आहे.
कोल्हापूर - सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय कारखानदार एकत्रित येवून ३४०० ते ३४५० पर्यंत पहिली उचल देत आहेत. सदरची उचल आम्हाला मान्य नसून ऊस परिषदेत केलेल्या ३७५१ रूपयाबाबत तोडगा नाही झाला तर कार्यकर्त्यांनी भूमिगत होवून आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचे आदेश स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिले.

